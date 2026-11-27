Борац Б-Л - Аталанта 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Борац Б-Л
2 : 3
Аталанта
События матча Борац Баня-Лука - Аталанта
-5'
Maurizio Sarri
17'
Барт Мейерс
22'
⚽
Лука Юричич (1 - 0)
29'
⚽
Матей Декет (2 - 0)
32'
Омар Сиярич
40'
Джон Роу
46'
⇄
Франк Кессье / Эдерсон
46'
⇄
Рауль Белланова / Лоренцо Бернаскони
50'
Марио Пашалич
57'
⇄
Санди Огринец / Милош Йойич
57'
⇄
Виктор Роган / Омар Сиярич
58'
⇄
Никола Крстович / Джанлука Скамакка
58'
⇄
Шарль Де Кетеларе / Джакомо Распадори
67'
⇄
Абель Паскуаль / Бранимир Ципетич
75'
Абель ПаскуальПрямое удаление
76'
⇄
Синиша Саничанин / Матей Декет
78'
⇄
Элиф Элмас / Марио Пашалич
86'
⚽
Никола Крстович (2 - 1)
88'
Себастьян ЭррераПрямое удаление
90'
⚽
Сеад Колашинац (2 - 2)
90+3'
⚽
Давиде Дзаппакоста (2 - 3)
Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Аталанта
Бергамо, Италия
|72
|вр
|Младен Юркас
|4
|зщ
|Бранимир Ципетич
67'
|2
|зщ
|Барт Мейерс
|24
|зщ
|Юрих Каролина
|16
|зщ
|Себастьян Эррера
|18
|пз
|Милош Йойич
57'
|89
|пз
|Матей Декет
76'
|12
|нп
|Амер Хирош
|17
|нп
|Omar Sijaric
57'
|7
|нп
|Лука Юричич
|10
|нп
|Давид Вукович
|19
|зщ
|Виктор Роган
57'
|98
|пз
|Санди Огринец
57'
|3
|зщ
|Абель Паскуаль
67'
|6
|зщ
|Синиша Саничанин
76'
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
46'
|8
|пз
|Марио Пашалич
78'
|13
|пз
|Эдерсон
46'
|59
|пз
|Никола Залевски
|11
|пз
|Джонатан Роу
|18
|нп
|Джакомо Распадори
58'
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
58'
|19
|пз
|Франк Кессье
46'
|16
|пз
|Рауль Белланова
46'
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
58'
|90
|нп
|Никола Крстович
58'
|99
|пз
|Элиф Элмас
78'
Запасные
|1
|вр
|Дамьян Шишковски
|21
|вр
|Никола Четкович
|20
|зщ
|Эрик Риджан
|15
|пз
|Срджан Граховац
|23
|пз
|Стоян Враньеш
|47
|нп
|Амар Милак
|99
|нп
|Дани Ромера
|22
|Ivan Kukavica
|60
|вр
|Пётр Пардель
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|40
|зщ
|Реля Обрич
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|7
|нп
|Камал Сулемана
|51
|Mattia Sonzogni
Главные тренеры
|Винко Маринович
|Маурицио Сарри
Голы
Лука Юричич
Omar Sijaric
1:0
22'
Матей Декет
Давид Вукович
2:0
30'
Никола Крстович
Рауль Белланова
2:1
86'
Сеад Колашинац
2:2
90'
Давиде Дзаппакоста
Элиф Элмас
2:3
90+4'
Наказания
Барт Мейерс
17'
Omar Sijaric
32'
Джонатан Роу
40'
Марио Пашалич
51'
Абель Паскуаль
75'
Себастьян Эррера
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борац Б-Л - Аталанта, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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