Борац Б-Л - Аталанта 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Борац Б-Л 2 : 3 Аталанта События матча Борац Баня-Лука - Аталанта -5' Maurizio Sarri 17' Барт Мейерс 22' ⚽ Лука Юричич (1 - 0) 29' ⚽ Матей Декет (2 - 0) 32' Омар Сиярич 40' Джон Роу 46' ⇄ Франк Кессье / Эдерсон 46' ⇄ Рауль Белланова / Лоренцо Бернаскони 50' Марио Пашалич 57' ⇄ Санди Огринец / Милош Йойич 57' ⇄ Виктор Роган / Омар Сиярич 58' ⇄ Никола Крстович / Джанлука Скамакка 58' ⇄ Шарль Де Кетеларе / Джакомо Распадори 67' ⇄ Абель Паскуаль / Бранимир Ципетич 75' Абель Паскуаль Прямое удаление 76' ⇄ Синиша Саничанин / Матей Декет 78' ⇄ Элиф Элмас / Марио Пашалич 86' ⚽ Никола Крстович (2 - 1) 88' Себастьян Эррера Прямое удаление 90' ⚽ Сеад Колашинац (2 - 2) 90+3' ⚽ Давиде Дзаппакоста (2 - 3) Составы команд Борац Б-Л Баня-Лука, Босния и Герцеговина Аталанта Бергамо, Италия 72 вр Младен Юркас 4 зщ Бранимир Ципетич 67' 2 зщ Барт Мейерс 24 зщ Юрих Каролина 16 зщ Себастьян Эррера 18 пз Милош Йойич 57' 89 пз Матей Декет 76' 12 нп Амер Хирош 17 нп Omar Sijaric 57' 7 нп Лука Юричич 10 нп Давид Вукович 19 зщ Виктор Роган 57' 98 пз Санди Огринец 57' 3 зщ Абель Паскуаль 67' 6 зщ Синиша Саничанин 76' 57 вр Марко Спортьелло 42 зщ Джорджио Скальвини 23 зщ Сеад Колашинац 77 пз Давиде Дзаппакоста 47 пз Лоренцо Бернаскони 46' 8 пз Марио Пашалич 78' 13 пз Эдерсон 46' 59 пз Никола Залевски 11 пз Джонатан Роу 18 нп Джакомо Распадори 58' 9 нп Джанлука Скамакка 58' 19 пз Франк Кессье 46' 16 пз Рауль Белланова 46' 17 пз Шарль Де Кетеларе 58' 90 нп Никола Крстович 58' 99 пз Элиф Элмас 78' Запасные 1 вр Дамьян Шишковски 21 вр Никола Четкович 20 зщ Эрик Риджан 15 пз Срджан Граховац 23 пз Стоян Враньеш 47 нп Амар Милак 99 нп Дани Ромера 22 Ivan Kukavica 60 вр Пётр Пардель 31 зщ Томас Кристенсен 40 зщ Реля Обрич 10 пз Лазар Самарджич 70 пз Джанлука Гаэтано 7 нп Камал Сулемана 51 Mattia Sonzogni Главные тренеры Винко Маринович Маурицио Сарри Голы Лука Юричич Omar Sijaric 1:0 22' Матей Декет Давид Вукович 2:0 30' Никола Крстович Рауль Белланова 2:1 86' Сеад Колашинац 2:2 90' Давиде Дзаппакоста Элиф Элмас 2:3 90+4' Наказания Барт Мейерс 17' Omar Sijaric 32' Джонатан Роу 40' Марио Пашалич 51' Абель Паскуаль 75' Себастьян Эррера 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борац Б-Л - Аталанта, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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