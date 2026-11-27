Кристал Пэлас - Реал Сосьедад 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Кристал Пэлас
2 : 1
Реал Сосьедад
События матча Кристал Пэлас - Реал Сосьедад
31'
Аксель Дисаси
57'
⇄
Дуайт Макнил / Эдди Нкетия
64'
Джон Мартин
66'
⚽
Мамаду Сарр (0 - 1)
67'
⇄
Карлос Солер / Беньят Турриентес
68'
⇄
Орри Оускарссон / Гонсалу Гедеш
71'
Джон МартинВторая желтая — удаление
72'
Унаи Марреро
73'
⚽
Жан-Филипп Матета (1 - 1)Пенальти
75'
Йереми Пино
75'
Микель Оярсабаль
76'
⇄
Игор Субельдия / Эктор Фор
76'
⇄
Серхио Гомес / Арсен Захарян
79'
⇄
Анан Халаили / Джейди Канво
80'
⇄
Тайрик Митчелл / Бен Чилуэлл
80'
⇄
Йёрген Странд Ларсен / Уилл Хьюз
81'
⚽
Дуайт Макнил (2 - 1)
87'
⇄
Лука Сучич / Джоб Очиенг
88'
⇄
Дарио Осорио / Жан-Филипп Матета
90+1'
Карлос Солер
90+3'
✕
Йереми ПиноПенальти не забит
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|6
|зщ
|Джейди Канво
80'
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|33
|зщ
|Бен Чилуэлл
80'
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
57'
|10
|нп
|Йереми Пино
|18
|нп
|Даити Камада
80'
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
88'
|11
|нп
|Дуайт Макнил
57'
|25
|пз
|Анан Халаили
80'
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
80'
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
80'
|24
|пз
|Дарио Осорио
88'
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|22
|зщ
|Эктор Форт
76'
|6
|зщ
|Хон Мартин
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|3
|зщ
|Айен Муньос
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
67'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
|23
|пз
|Арсен Захарян
76'
|12
|нп
|Джоб Очиенг
87'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
68'
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|18
|пз
|Карлос Солер
67'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
68'
|5
|зщ
|Игор Субельдия
76'
|17
|зщ
|Серхио Гомес
76'
|24
|пз
|Лука Сучич
87'
Запасные
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|81
|вр
|Лукка Бенеттон
|21
|зщ
|Хонест Аханор
|37
|зщ
|Джордж Кинг
|56
|зщ
|Чарли Уокер-Смит
|30
|пз
|Оскар Мингеса
|43
|пз
|Себастьян Уильямс
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|16
|зщ
|Хон Пачеко
|34
|зщ
|Лукен Бейтия
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|15
|пз
|Пабло Марин
|28
|пз
|Алекс Лебарбье
|30
|нп
|Дани Диас
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Томас Франк
|Пеллегрино Матараццо
Голы
Мамаду Сарр
Джоб Очиенг
0:1
66'
Жан-Филипп Матета
1:1
73'
Дуайт Макнил
Йёрген Странн Ларсен
2:1
82'
Наказания
Аксель Дисаси
32'
Хон Мартин
64'
Хон Мартин
72'
Йереми Пино
76'
Микель Оярсабаль
76'
Карлос Солер
90+2'
Серхио Гомес
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Реал Сосьедад, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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