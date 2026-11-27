Кристал Пэлас - Реал Сосьедад 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Кристал Пэлас 2 : 1 Реал Сосьедад События матча Кристал Пэлас - Реал Сосьедад 31' Аксель Дисаси 57' ⇄ Дуайт Макнил / Эдди Нкетия 64' Джон Мартин 66' ⚽ Мамаду Сарр (0 - 1) 67' ⇄ Карлос Солер / Беньят Турриентес 68' ⇄ Орри Оускарссон / Гонсалу Гедеш 71' Джон Мартин Вторая желтая — удаление 72' Унаи Марреро 73' ⚽ Жан-Филипп Матета (1 - 1) Пенальти 75' Йереми Пино 75' Микель Оярсабаль 76' ⇄ Игор Субельдия / Эктор Фор 76' ⇄ Серхио Гомес / Арсен Захарян 79' ⇄ Анан Халаили / Джейди Канво 80' ⇄ Тайрик Митчелл / Бен Чилуэлл 80' ⇄ Йёрген Странд Ларсен / Уилл Хьюз 81' ⚽ Дуайт Макнил (2 - 1) 87' ⇄ Лука Сучич / Джоб Очиенг 88' ⇄ Дарио Осорио / Жан-Филипп Матета 90+1' Карлос Солер 90+3' ✕ Йереми Пино Пенальти не забит Составы команд Кристал Пэлас Лондон, Англия Реал Сосьедад Сан-Себастьян, Испания 1 вр Дин Хендерсон 6 зщ Джейди Канво 80' 5 зщ Аксель Дисаси 26 зщ Крис Ричардс 33 зщ Бен Чилуэлл 80' 23 пз Квинтен Тимбер 19 пз Уилл Хьюз 9 пз Эдди Нкетиа 57' 10 нп Йереми Пино 18 нп Даити Камада 80' 14 нп Жан-Филипп Матета 88' 11 нп Дуайт Макнил 57' 25 пз Анан Халаили 80' 3 пз Тайрик Митчелл 80' 22 нп Йёрген Странн Ларсен 80' 24 пз Дарио Осорио 88' 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 22 зщ Эктор Форт 76' 6 зщ Хон Мартин 19 зщ Мамаду Сарр 3 зщ Айен Муньос 8 пз Беньят Туррьентес 67' 4 пз Хон Горрочатеги 23 пз Арсен Захарян 76' 12 нп Джоб Очиенг 87' 11 нп Гонсалу Гедеш 68' 10 нп Микель Оярсабаль 18 пз Карлос Солер 67' 9 нп Орри Оускарссон 68' 5 зщ Игор Субельдия 76' 17 зщ Серхио Гомес 76' 24 пз Лука Сучич 87' Запасные 44 вр Вальтер Бенитес 81 вр Лукка Бенеттон 21 зщ Хонест Аханор 37 зщ Джордж Кинг 56 зщ Чарли Уокер-Смит 30 пз Оскар Мингеса 43 пз Себастьян Уильямс 1 вр Алекс Ремиро 16 зщ Хон Пачеко 34 зщ Лукен Бейтия 14 пз Такэфуса Кубо 15 пз Пабло Марин 28 пз Алекс Лебарбье 30 нп Дани Диас Главные тренеры Пьер Саж Томас Франк Пеллегрино Матараццо Голы Мамаду Сарр Джоб Очиенг 0:1 66' Жан-Филипп Матета 1:1 73' Дуайт Макнил Йёрген Странн Ларсен 2:1 82' Наказания Аксель Дисаси 32' Хон Мартин 64' Хон Мартин 72' Йереми Пино 76' Микель Оярсабаль 76' Карлос Солер 90+2' Серхио Гомес 90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Реал Сосьедад, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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