ЦСКА - Трабзонспор 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
ЦСКА С
1 : 2
Трабзонспор
События матча ЦСКА София - Трабзонспор
10'
Тамиму Уороу
32'
⚽
Сидни Лопеш Кабрал (1 - 0)Автогол
39'
Ноа Савиоло
52'
Бруно Жордау
59'
Стефано Сенси
69'
⚽
Мохаммед Салах (1 - 1)
70'
⇄
Мустафа Эскихеллач / Бенджамин Бушуари
71'
⇄
Фабиньо / Мелих Кабасакал
71'
⇄
Озан Туфан / Батиста Менди
78'
⇄
Джеймс Это'о / Макс Эбонг
78'
⇄
Иоаннис Питтас / Йоэль Звартс
81'
Озан Туфан
82'
Фабиньо
90'
⇄
Теодор Иванов / Тамиму Уороу
90+3'
⚽
Ноа Савиоло (1 - 2)
90+4'
⇄
Исаак Соле / Стефано Сенси
90+5'
⇄
Самет Акайдын / Ноа Савиоло
Составы команд
ЦСКА С
София, Болгария
Трабзонспор
Трабзон, Турция
|21
|вр
|Фёдор Лапоухов
|3
|зщ
|Тамиму Уору
90'
|4
|зщ
|Диниш Алмейда
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|32
|зщ
|Факундо Родригес
|17
|зщ
|Анхело Мартино
|7
|пз
|Макс Эбон
78'
|6
|пз
|Бруну Жордау
|8
|пз
|Стефано Сенси
90+4'
|10
|нп
|Йоэл Звартс
78'
|9
|нп
|Леандро Годой
|99
|пз
|Джеймс Это'О
78'
|28
|нп
|Иоаннис Питтас
78'
|14
|зщ
|Теодор Иванов
90'
|94
|пз
|Исаак Соле
90+4'
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Вагнер Пина
|27
|зщ
|Чибуйке Нвайву
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|55
|зщ
|Сидни Лопеш Кабрал
|3
|зщ
|Батиста Менди
70'
|8
|пз
|Беньямин Бушуари
70'
|57
|пз
|Мелих Кабасакал
70'
|10
|нп
|Мохамед Салах
|30
|нп
|Пол Онуачу
|70
|нп
|Ноа Савьолу
90+5'
|6
|пз
|Фабиньо
70'
|11
|пз
|Озан Туфан
70'
|19
|пз
|Мустафа Эскихеллач
70'
|4
|зщ
|Самет Акайдын
90+5'
Запасные
|25
|вр
|Димитар Евтимов
|31
|вр
|Даниэль Николов
|2
|зщ
|Пастор
|19
|зщ
|Андрей Йорданов
|11
|пз
|Мохамед Браими
|30
|пз
|Петко Панайотов
|67
|пз
|Catalin Itu
|34
|нп
|Васил Каймаканов
|1
|вр
|Ахмет Йылдырым
|25
|вр
|Онуралп Чевиккан
|82
|пз
|Йигитхан Чубукджу
|90
|пз
|Огуджан Эртем
|81
|Mustafa Akcay
Главные тренеры
|Томас Райс
Голы
Сидни Лопеш Кабрал
1:0
33'
Мохамед Салах
Батиста Менди
1:1
69'
Ноа Савьолу
1:2
90+3'
Наказания
Тамиму Уору
10'
Ноа Савьолу
39'
Бруну Жордау
52'
Стефано Сенси
59'
Фабиньо
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Трабзонспор, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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