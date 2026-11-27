ЦСКА - Трабзонспор 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 ЦСКА С 1 : 2 Трабзонспор События матча ЦСКА София - Трабзонспор 10' Тамиму Уороу 32' ⚽ Сидни Лопеш Кабрал (1 - 0) Автогол 39' Ноа Савиоло 52' Бруно Жордау 59' Стефано Сенси 69' ⚽ Мохаммед Салах (1 - 1) 70' ⇄ Мустафа Эскихеллач / Бенджамин Бушуари 71' ⇄ Фабиньо / Мелих Кабасакал 71' ⇄ Озан Туфан / Батиста Менди 78' ⇄ Джеймс Это'о / Макс Эбонг 78' ⇄ Иоаннис Питтас / Йоэль Звартс 81' Озан Туфан 82' Фабиньо 90' ⇄ Теодор Иванов / Тамиму Уороу 90+3' ⚽ Ноа Савиоло (1 - 2) 90+4' ⇄ Исаак Соле / Стефано Сенси 90+5' ⇄ Самет Акайдын / Ноа Савиоло Составы команд ЦСКА С София, Болгария Трабзонспор Трабзон, Турция 21 вр Фёдор Лапоухов 3 зщ Тамиму Уору 90' 4 зщ Диниш Алмейда 5 зщ Жан-Филипп Гбамен 32 зщ Факундо Родригес 17 зщ Анхело Мартино 7 пз Макс Эбон 78' 6 пз Бруну Жордау 8 пз Стефано Сенси 90+4' 10 нп Йоэл Звартс 78' 9 нп Леандро Годой 99 пз Джеймс Это'О 78' 28 нп Иоаннис Питтас 78' 14 зщ Теодор Иванов 90' 94 пз Исаак Соле 90+4' 24 вр Андре Онана 20 зщ Вагнер Пина 27 зщ Чибуйке Нвайву 39 зщ Дженк Озкачар 55 зщ Сидни Лопеш Кабрал 3 зщ Батиста Менди 70' 8 пз Беньямин Бушуари 70' 57 пз Мелих Кабасакал 70' 10 нп Мохамед Салах 30 нп Пол Онуачу 70 нп Ноа Савьолу 90+5' 6 пз Фабиньо 70' 11 пз Озан Туфан 70' 19 пз Мустафа Эскихеллач 70' 4 зщ Самет Акайдын 90+5' Запасные 25 вр Димитар Евтимов 31 вр Даниэль Николов 2 зщ Пастор 19 зщ Андрей Йорданов 11 пз Мохамед Браими 30 пз Петко Панайотов 67 пз Catalin Itu 34 нп Васил Каймаканов 1 вр Ахмет Йылдырым 25 вр Онуралп Чевиккан 82 пз Йигитхан Чубукджу 90 пз Огуджан Эртем 81 Mustafa Akcay Главные тренеры Томас Райс Голы Сидни Лопеш Кабрал 1:0 33' Мохамед Салах Батиста Менди 1:1 69' Ноа Савьолу 1:2 90+3' Наказания Тамиму Уору 10' Ноа Савьолу 39' Бруну Жордау 52' Стефано Сенси 59' Фабиньо 82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Трабзонспор, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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