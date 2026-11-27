Лион - Лиллестрем 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Лион 0 : 0 Лиллестрем События матча Олимпик Лион - Лиллестрём 43' Феликс Ва 46' ⇄ Кейто Накамура / Жюльен Дюранвиль 49' Густав Кьолстад Нюхейм 53' Стив Канго 62' ⇄ Таннер Тессманн / Корентен Толиссо 62' ⇄ Эрнест Нуама / Реми Имбер 62' ⇄ Закари Атекаме / Стив Канго 68' ⇄ Густав Норд / Камиль Жебара 68' ⇄ Ильдрен Ибрахимай / Хенрик Мелланд 74' ⇄ Стурла Оттесен / Стиан Кристиансен 81' ⇄ Лоис Опенда / Халис Мерах 86' Закари Атекаме 90' ⇄ Карл Линус Альперуд / Эрик Китолано Составы команд Лион Лион, Франция Лиллестрем Лиллестрем, Норвегия 1 вр Доминик Грейф 37 зщ Стив Канго 62' 20 зщ Феликс Бахер 21 зщ Рубен Клюйверт 3 зщ Николас Тальяфико 8 пз Корентин Толиссо 62' 99 пз Ноа Нарти 18 пз Халис Мера 81' 24 нп Жюльен Дюранвиль 46' 26 нп Каиль Будаш 45 нп Реми Имбер 62' 11 нп Кэито Накамура 46' 13 зщ Закари Атекаме 62' 6 пз Таннер Тессманн 62' 7 пз Эрнест Нуама 62' 17 нп Луа Опенда 81' 12 вр Понтус Дальберг 2 зщ Ларс Могстад Рангер 5 зщ Sander Moen Foss 47 зщ Стиан Кристиансен 74' 16 пз Хенрик Мелланн 21 пз Filip Ottosson 14 пз Густав Нюхейм 17 пз Эрик Китолано 90' 11 нп Frederik Elkaer 19 нп Камил Йебара 68' 20 нп Vladimiro Antonio 15 пз Gustav Nordh 68' 29 пз Юлдрен Ибрахимай 68' 3 зщ Стурла Оттесен 74' 7 нп Linus Alperud 90' Запасные 25 вр Жюстен Бенги 40 вр Реми Дескамп 16 зщ Абнер 19 зщ Мусса Ньякате 85 зщ Ноам Камара 44 нп Адиль Хамдани 32 нп Алехандро Гомес Родригес 1 вр Стефан Хагеруп 28 зщ Лунан Габриэльсен 18 пз Кевин Крюгор 8 нп Фредрик Гульбрандсен 10 нп Томас Ольсен 22 нп Даниэль Басси 26 нп Yaw Paintsil Главные тренеры Паулу Фонсека Жорже Масиэл Карлос Хуан Висенс Ханс Эрик Эдегор Наказания Vladimiro Antonio 43' Густав Нюхейм 49' Стив Канго 54' Закари Атекаме 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Лиллестрем, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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