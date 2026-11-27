Лион - Лиллестрем 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Лион
0 : 0
Лиллестрем
События матча Олимпик Лион - Лиллестрём
43'
Феликс Ва
46'
⇄
Кейто Накамура / Жюльен Дюранвиль
49'
Густав Кьолстад Нюхейм
53'
Стив Канго
62'
⇄
Таннер Тессманн / Корентен Толиссо
62'
⇄
Эрнест Нуама / Реми Имбер
62'
⇄
Закари Атекаме / Стив Канго
68'
⇄
Густав Норд / Камиль Жебара
68'
⇄
Ильдрен Ибрахимай / Хенрик Мелланд
74'
⇄
Стурла Оттесен / Стиан Кристиансен
81'
⇄
Лоис Опенда / Халис Мерах
86'
Закари Атекаме
90'
⇄
Карл Линус Альперуд / Эрик Китолано
Составы команд
Лион
Лион, Франция
Лиллестрем
Лиллестрем, Норвегия
|1
|вр
|Доминик Грейф
|37
|зщ
|Стив Канго
62'
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|8
|пз
|Корентин Толиссо
62'
|99
|пз
|Ноа Нарти
|18
|пз
|Халис Мера
81'
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
46'
|26
|нп
|Каиль Будаш
|45
|нп
|Реми Имбер
62'
|11
|нп
|Кэито Накамура
46'
|13
|зщ
|Закари Атекаме
62'
|6
|пз
|Таннер Тессманн
62'
|7
|пз
|Эрнест Нуама
62'
|17
|нп
|Луа Опенда
81'
|12
|вр
|Понтус Дальберг
|2
|зщ
|Ларс Могстад Рангер
|5
|зщ
|Sander Moen Foss
|47
|зщ
|Стиан Кристиансен
74'
|16
|пз
|Хенрик Мелланн
|21
|пз
|Filip Ottosson
|14
|пз
|Густав Нюхейм
|17
|пз
|Эрик Китолано
90'
|11
|нп
|Frederik Elkaer
|19
|нп
|Камил Йебара
68'
|20
|нп
|Vladimiro Antonio
|15
|пз
|Gustav Nordh
68'
|29
|пз
|Юлдрен Ибрахимай
68'
|3
|зщ
|Стурла Оттесен
74'
|7
|нп
|Linus Alperud
90'
Запасные
|25
|вр
|Жюстен Бенги
|40
|вр
|Реми Дескамп
|16
|зщ
|Абнер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|85
|зщ
|Ноам Камара
|44
|нп
|Адиль Хамдани
|32
|нп
|Алехандро Гомес Родригес
|1
|вр
|Стефан Хагеруп
|28
|зщ
|Лунан Габриэльсен
|18
|пз
|Кевин Крюгор
|8
|нп
|Фредрик Гульбрандсен
|10
|нп
|Томас Ольсен
|22
|нп
|Даниэль Басси
|26
|нп
|Yaw Paintsil
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Карлос Хуан Висенс
|Ханс Эрик Эдегор
Наказания
Vladimiro Antonio
43'
Густав Нюхейм
49'
Стив Канго
54'
Закари Атекаме
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Лиллестрем, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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