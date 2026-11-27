ОФИ - Андерлехт 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
ОФИ
1 : 3
Андерлехт
События матча ОФИ Крит - Андерлехт
11'
Константинос Костулас
20'
⚽
Тауфик Бентаеб (0 - 1)
39'
⚽
Тело Аасгаард (0 - 2)
54'
⚽
Таксиархис Фунтас (1 - 2)Пенальти
64'
⇄
Яннис Апостолакис / Лоренцо Дикманн
65'
Али Маамар
67'
Михайло Цветкович
69'
Николаос Атанасиу
69'
Жюльян Бьянкон
71'
⇄
Киллиан Сарделла / Али Маамар
71'
⇄
Адриано Бертаччини / Михайло Цветкович
76'
⇄
Георгиос Канеллопулос / Андреас Бухалакис
84'
Матьё Струйкенс
84'
⇄
Яннис Феодосулакис / Таксиархис Фунтас
85'
⇄
Танасис Ситмалидис / Тьяго Нусс
85'
⇄
Зисис Карахалиос / Константинос Костулас
86'
⇄
Энрик Льянсана / Тауфик Бентаеб
86'
⇄
Джейден Ониа Секе / Мартен Винклер
90+2'
⇄
Оливер Антман / Лукаш Амброс
90+4'
Яннис Феодосулакис
90+5'
⚽
Адриано Бертаччини (1 - 3)
Составы команд
ОФИ
Ираклион, Греция
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
|1
|вр
|Клидман Лило
|5
|зщ
|Константинос Костулас
85'
|16
|зщ
|Христос Сьелис
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|24
|зщ
|Лоренцо Дикман
64'
|41
|зщ
|Андреас Бухалакис
76'
|14
|пз
|Анастасиос Андруцос
|3
|пз
|Николаос Атанасиу
|10
|нп
|Аитор Канталапьерда
|18
|нп
|Тьяго Нусс
84'
|11
|нп
|Таксиархис Фунтас
85'
|21
|пз
|Яннис Апостолакис
64'
|8
|пз
|Георгиос Канеллопулос
76'
|71
|Athanasios Sitmalidis
84'
|6
|пз
|Зисис Карахалиос
85'
|46
|нп
|Яннис Теодосулакис
85'
|26
|вр
|Колин Косеманс
|79
|зщ
|Али Маамар
72'
|27
|зщ
|Лео Петро
|4
|зщ
|Жулиан Бьянкон
|5
|зщ
|Олег Рябчук
|10
|пз
|Мартен Винклер
86'
|29
|пз
|Марио Струйкенс
|19
|пз
|Тело Осгор
|18
|пз
|Лукаш Амброс
90+2'
|21
|нп
|Tawfik Bentayeb
86'
|9
|нп
|Михайло Цветкович
72'
|54
|зщ
|Киллиан Сарделла
72'
|91
|нп
|Адриано Бертаччини
72'
|24
|пз
|Энрик Льянсана
86'
|49
|нп
|Jayden Seke
86'
|11
|нп
|Оливер Антман
90+2'
Запасные
|13
|вр
|Панайотис Кацикас
|31
|вр
|Никос Христогеоргос
|2
|зщ
|Крешимир Кризманич
|44
|зщ
|Лефтерис Контекас
|30
|Thiago Romano
|90
|Pavlos Kenourgiakis
|82
|Georgios Kozyrakis
|32
|вр
|Джастин Хекерен
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|12
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|50
|зщ
|Kais Barry
|55
|пз
|Марко Кана
|14
|нп
|Даниил Сикан
|83
|нп
|Тристан Дегреф
Главные тренеры
|Христос Контис
|Витор Бруну
Голы
Tawfik Bentayeb
Михайло Цветкович
0:1
20'
Тело Осгор
Олег Рябчук
0:2
39'
Таксиархис Фунтас
1:2
54'
Адриано Бертаччини
Энрик Льянсана
1:3
90+6'
Наказания
Константинос Костулас
11'
Али Маамар
65'
Михайло Цветкович
67'
Николаос Атанасиу
69'
Жулиан Бьянкон
69'
Марио Струйкенс
84'
Яннис Теодосулакис
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ОФИ - Андерлехт, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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