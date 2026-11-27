ОФИ - Андерлехт 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 ОФИ 1 : 3 Андерлехт События матча ОФИ Крит - Андерлехт 11' Константинос Костулас 20' ⚽ Тауфик Бентаеб (0 - 1) 39' ⚽ Тело Аасгаард (0 - 2) 54' ⚽ Таксиархис Фунтас (1 - 2) Пенальти 64' ⇄ Яннис Апостолакис / Лоренцо Дикманн 65' Али Маамар 67' Михайло Цветкович 69' Николаос Атанасиу 69' Жюльян Бьянкон 71' ⇄ Киллиан Сарделла / Али Маамар 71' ⇄ Адриано Бертаччини / Михайло Цветкович 76' ⇄ Георгиос Канеллопулос / Андреас Бухалакис 84' Матьё Струйкенс 84' ⇄ Яннис Феодосулакис / Таксиархис Фунтас 85' ⇄ Танасис Ситмалидис / Тьяго Нусс 85' ⇄ Зисис Карахалиос / Константинос Костулас 86' ⇄ Энрик Льянсана / Тауфик Бентаеб 86' ⇄ Джейден Ониа Секе / Мартен Винклер 90+2' ⇄ Оливер Антман / Лукаш Амброс 90+4' Яннис Феодосулакис 90+5' ⚽ Адриано Бертаччини (1 - 3) Составы команд ОФИ Ираклион, Греция Андерлехт Брюссель, Бельгия 1 вр Клидман Лило 5 зщ Константинос Костулас 85' 16 зщ Христос Сьелис 43 зщ Димитриос Николау 24 зщ Лоренцо Дикман 64' 41 зщ Андреас Бухалакис 76' 14 пз Анастасиос Андруцос 3 пз Николаос Атанасиу 10 нп Аитор Канталапьерда 18 нп Тьяго Нусс 84' 11 нп Таксиархис Фунтас 85' 21 пз Яннис Апостолакис 64' 8 пз Георгиос Канеллопулос 76' 71 Athanasios Sitmalidis 84' 6 пз Зисис Карахалиос 85' 46 нп Яннис Теодосулакис 85' 26 вр Колин Косеманс 79 зщ Али Маамар 72' 27 зщ Лео Петро 4 зщ Жулиан Бьянкон 5 зщ Олег Рябчук 10 пз Мартен Винклер 86' 29 пз Марио Струйкенс 19 пз Тело Осгор 18 пз Лукаш Амброс 90+2' 21 нп Tawfik Bentayeb 86' 9 нп Михайло Цветкович 72' 54 зщ Киллиан Сарделла 72' 91 нп Адриано Бертаччини 72' 24 пз Энрик Льянсана 86' 49 нп Jayden Seke 86' 11 нп Оливер Антман 90+2' Запасные 13 вр Панайотис Кацикас 31 вр Никос Христогеоргос 2 зщ Крешимир Кризманич 44 зщ Лефтерис Контекас 30 Thiago Romano 90 Pavlos Kenourgiakis 82 Georgios Kozyrakis 32 вр Джастин Хекерен 6 зщ Людвиг Аугустинсон 12 зщ Эндрю Омобамиделе 50 зщ Kais Barry 55 пз Марко Кана 14 нп Даниил Сикан 83 нп Тристан Дегреф Главные тренеры Христос Контис Витор Бруну Голы Tawfik Bentayeb Михайло Цветкович 0:1 20' Тело Осгор Олег Рябчук 0:2 39' Таксиархис Фунтас 1:2 54' Адриано Бертаччини Энрик Льянсана 1:3 90+6' Наказания Константинос Костулас 11' Али Маамар 65' Михайло Цветкович 67' Николаос Атанасиу 69' Жулиан Бьянкон 69' Марио Струйкенс 84' Яннис Теодосулакис 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ОФИ - Андерлехт, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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