Хайдук - Сент-Трюйден 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Хайдук
0 : 2
Сент-Трюйден
События матча ХНК Хайдук Сплит - Сент-Трюйден
39'
Нельсон Ишиватари
40'
Лео Кокубо
42'
Далиссон де Алмейда
45+1'
⚽
Самед Баждар (0 - 1)
46'
⇄
Микеле Шего / Карлос Мартин
46'
⇄
Леандер Дендонкер / Марин Сотичек
46'
⇄
Адрион Паязити / Далиссон де Алмейда
51'
⚽
Шион Шинкава (0 - 2)
59'
⇄
Кайто Мацудзава / Шион Шинкава
68'
⇄
Арбнор Муя / Джоэдрик Пупе
73'
⇄
Адам Гурам / Альберто дель Мораль
79'
⇄
Райан Мерлен / Ильяс Себауи
79'
⇄
Умар Диуф / Самед Баждар
81'
Адам Гурам
85'
⇄
Анджело Шутало / Абдули Саньянг Бамба
90+2'
Анджело Шутало
Составы команд
Хайдук
Сплит, Хорватия
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден, Бельгия
|33
|вр
|Тони Силич
|22
|зщ
|Матьё Акапандье
|6
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|15
|зщ
|Дарио Марешич
|32
|зщ
|Шимун Хргович
|8
|пз
|Халил Файад
|20
|пз
|Альберто дель Мораль
73'
|7
|пз
|Абдулия Саньянг
85'
|9
|пз
|Далисон де Алмейда
46'
|23
|пз
|Марин Шотичек
46'
|77
|нп
|Карлос Мартин
46'
|18
|пз
|Леандер Дендонкер
46'
|4
|пз
|Адрион Паязити
46'
|11
|нп
|Микеле Шего
46'
|26
|пз
|Адам Гурам
73'
|16
|пз
|Andjelo Sutalo
85'
|16
|вр
|Лео Кокубо
|3
|зщ
|Таига Хата
|5
|зщ
|Сёго Танигути
|26
|зщ
|Висар Муслиу
|23
|зщ
|Жоедрик Пуп
68'
|60
|зщ
|Robert-Jan Vanwesemael
|8
|пз
|Абдулайе Сиссако
|18
|пз
|Nelson Ishiwatari
|99
|нп
|Shion Shinkawa
59'
|9
|нп
|Самед Баждар
79'
|10
|нп
|Ilias Sebaoui
79'
|38
|нп
|Kaito Matsuzawa
59'
|7
|нп
|Арбнор Муя
68'
|14
|пз
|Ryan Merlen
79'
|77
|нп
|Умар Диуф
79'
Голы
Самед Баждар
Nelson Ishiwatari
0:1
45+1'
Shion Shinkawa
0:2
51'
Наказания
Nelson Ishiwatari
33'
Лео Кокубо
40'
Далисон де Алмейда
43'
Адам Гурам
81'
Andjelo Sutalo
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хайдук - Сент-Трюйден, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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