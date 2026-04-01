Манчестер Сити - Арсенал 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Апреля 2026 года в 18:30 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Сити
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Арсенал, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
15 Англия зщ Марк Гехи
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
33 Англия зщ Нико О'Райли
11 Бельгия пз Жереми Доку
42 Гана пз Антуан Семеньо
16 Испания пз Родри
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
2 Франция зщ Вильям Салиба
3 Испания зщ Кристьян Москера
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
19 Бельгия пз Леандро Троссард
10 Англия пз Эберечи Эзе
29 Германия нп Кай Хаверц
20 Англия нп Нони Мадуэке
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Нидерланды Пепейн Лейндерс
Испания Микель Артета
История личных встреч
22.03.2026 Англия — Кубок лиги Финал Арсенал0 : 2Манчестер Сити
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Арсенал1 : 1Манчестер Сити
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Арсенал5 : 1Манчестер Сити
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити2 : 2Арсенал
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0Арсенал
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4Арсенал
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити4 : 1Арсенал
15.02.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал1 : 3Манчестер Сити
27.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити1 : 0Арсенал
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 33-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3255
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3348
8 Борнмут3348
9 Эвертон3247
10 Брайтон энд Хоув Альбион3246
11 Сандерленд3246
12 Фулхэм3345
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3342
15 Лидс Юнайтед3339
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3317

