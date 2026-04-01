Манчестер Сити - Арсенал 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Арсенал, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|15
|зщ
|Марк Гехи
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|11
|пз
|Жереми Доку
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|29
|нп
|Кай Хаверц
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|Хосеп Гвардиола
|Пепейн Лейндерс
|Микель Артета
|22.03.2026
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|15.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|27.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|33
|48
|8
|Борнмут
|33
|48
|9
|Эвертон
|32
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|11
|Сандерленд
|32
|46
|12
|Фулхэм
|33
|45
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|33
|39
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|33
|17