Брайтон - Челси 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
21 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 34-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 34-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Челси
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
5 Англия зщ Льюис Данк
26 Швеция пз Ясин Аяри
27 Нидерланды пз Матс Виффер
30 Германия пз Паскаль Грос
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
1 Испания вр Роберт Санчес
29 Франция зщ Уэсли Фофана
3 Испания зщ Марк Кукурелья
27 Франция зщ Мало Гюсто
23 Англия зщ Трево Чалоба
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
10 Англия пз Коул Палмер
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Португалия нп Педру Нету
9 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Челси
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Челси
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3370
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3267
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3358
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3358
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3355
6
Лига Европы
Челси3348
7
Лига конференций
Брентфорд3348
8 Борнмут3348
9 Брайтон энд Хоув Альбион3347
10 Эвертон3347
11 Сандерленд3346
12 Фулхэм3345
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3342
15 Лидс Юнайтед3339
16 Ноттингем Форест3336
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3331
19
Зона вылета
Бёрнли3320
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3317

