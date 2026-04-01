Брайтон - Челси 21 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 34-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|5
|зщ
|Льюис Данк
|26
|пз
|Ясин Аяри
|27
|пз
|Матс Виффер
|30
|пз
|Паскаль Грос
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|1
|вр
|Роберт Санчес
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|10
|пз
|Коул Палмер
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|нп
|Педру Нету
|9
|нп
|Лиам Делап
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Лиам Росеньор
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|67
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|33
|58
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|33
|58
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|55
| 6
Лига Европы
|Челси
|33
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|33
|48
|8
|Борнмут
|33
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|47
|10
|Эвертон
|33
|47
|11
|Сандерленд
|33
|46
|12
|Фулхэм
|33
|45
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|33
|39
|16
|Ноттингем Форест
|33
|36
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|33
|31
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|33
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|33
|17