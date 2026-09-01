22:50 ()
Свернуть список

Вильярреал - Бетис 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
14 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Вильярреал
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
1 Бразилия вр Луис Жуниор
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
17 Канада зщ Тейджон Бьюкенен
24 Канада пз Натан-Дилан Салиба
19 Кот-д&#039;Ивуар пз Николя Пепе
10 Испания пз Альберто Молейро
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Франсиско Гарсия
5 Испания зщ Марк Бартра
6 Уругвай пз Факундо Берналь
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
8 Испания пз Пабло Форнальс
7 Бразилия нп Антони
19 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Бетис2 : 0Вильярреал
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Вильярреал2 : 2Бетис
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Бетис1 : 2Вильярреал
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Вильярреал1 : 2Бетис
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Бетис2 : 3Вильярреал
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Вильярреал1 : 2Бетис
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Вильярреал1 : 1Бетис
11.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Бетис1 : 0Вильярреал
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Бетис0 : 2Вильярреал
03.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Вильярреал2 : 0Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид512
3
Лига чемпионов
Алавес510
4
Лига чемпионов
Севилья510
5
Лига Европы
Депортиво59
6
Лига конференций
Бетис49
7 Атлетик Б57
8 Эспаньол57
9 Реал Сосьедад57
10 Расинг57
11 Осасуна57
12 Атлетико М47
13 Леванте55
14 Хетафе55
15 Сельта64
16 Райо Вальекано54
17 Малага53
18
Зона вылета
Вильярреал42
19
Зона вылета
Эльче52
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Вильярреал
0%
Ничья
0%
Бетис
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close