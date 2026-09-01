Вильярреал - Бетис 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Луис Жуниор
|2
|зщ
|Логан Кошта
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|19
|пз
|Николя Пепе
|10
|пз
|Альберто Молейро
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
|5
|зщ
|Марк Бартра
|6
|пз
|Факундо Берналь
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|нп
|Антони
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|Иньиго Перес
|Мануэль Пеллегрини
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Алавес
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Депортиво
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Бетис
|4
|9
|7
|Атлетик Б
|5
|7
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Реал Сосьедад
|5
|7
|10
|Расинг
|5
|7
|11
|Осасуна
|5
|7
|12
|Атлетико М
|4
|7
|13
|Леванте
|5
|5
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|4
|16
|Райо Вальекано
|5
|4
|17
|Малага
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1