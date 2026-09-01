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Ростов - Динамо М 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
17 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ростов
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
14.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Ростов0 : 1Динамо М
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М1 : 0Ростов
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов1 : 1Динамо М
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 5-е место Ростов4 : 0Динамо М
01.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо М1 : 1Ростов
29.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М1 : 4Ростов
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2Динамо М
06.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов2 : 1Динамо М
18.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М3 : 1Ростов
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ростов2 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар820
2 Спартак М919
3 Зенит918
4 Динамо М816
5 ЦСКА816
6 Рубин912
7 Динамо Мх812
8 Балтика911
9 Крылья Советов911
10 Ахмат810
11 Оренбург88
12 Ростов88
13
Стыковая зона
Локомотив М97
14
Стыковая зона
Родина95
15
Зона вылета
Акрон85
16
Зона вылета
Факел93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ростов
0%
Ничья
0%
Динамо М
0%

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