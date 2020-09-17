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Динамо Мх - ЦСКА 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
17 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур
Динамо Мх
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - ЦСКА, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
21.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур ЦСКА3 : 1Динамо Мх
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА2 : 1 5 : 4Динамо Мх
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх0 : 1ЦСКА
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо Мх1 : 0ЦСКА
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур ЦСКА2 : 0Динамо Мх
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар820
2 Спартак М919
3 Зенит918
4 Динамо М816
5 ЦСКА816
6 Рубин912
7 Динамо Мх812
8 Балтика911
9 Крылья Советов911
10 Ахмат810
11 Оренбург88
12 Ростов88
13
Стыковая зона
Локомотив М97
14
Стыковая зона
Родина95
15
Зона вылета
Акрон85
16
Зона вылета
Факел93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Мх
0%
Ничья
0%
ЦСКА
0%

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