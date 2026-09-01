Брентфорд - Челси 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|44
|зщ
|Янник Шустер
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|27
|пз
|Витали Янельт
|7
|пз
|Кевин Шаде
|19
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Игор Тьяго
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
|27
|пз
|Мало Гюсто
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|10
|пз
|Коул Палмер
|7
|пз
|Педру Нету
|4
|пз
|Валентин Барко
|17
|нп
|Морган Роджерс
|Хаби Алонсо
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|7
| 6
Лига Европы
|Челси
|4
|7
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|4
|6
|8
|Ливерпуль
|4
|6
|9
|Эвертон
|4
|6
|10
|Ипсвич Таун
|4
|6
|11
|Ноттингем Форест
|4
|5
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0