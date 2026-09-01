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Брентфорд - Челси 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
18 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Челси
Лондон
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
44 Австрия зщ Янник Шустер
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
23 Англия зщ Кин Льюис-Поттер
33 Италия зщ Микаель Кайоде
18 Мали пз Мамаду Сангаре
27 Германия пз Витали Янельт
7 Германия пз Кевин Шаде
19 Англия нп Джейдон Энтони
9 Бразилия нп Игор Тьяго
24 Дания нп Миккель Дамсгор
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
3 Франция зщ Уэсли Фофана
5 Франция зщ Максанс Лакруа
34 Англия зщ Джош Ачимпонг
29 Испания зщ Пеп Чаварриа
27 Франция пз Мало Гюсто
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
10 Англия пз Коул Палмер
7 Португалия пз Педру Нету
4 Аргентина пз Валентин Барко
17 Англия нп Морган Роджерс
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Челси2 : 0Брентфорд
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2Челси
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0Челси
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 1Брентфорд
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд2 : 2Челси
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 2Брентфорд
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси0 : 2Брентфорд
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брентфорд0 : 0Челси
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 4Брентфорд
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд0 : 2Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал412
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед48
4
Лига чемпионов
Халл Сити48
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион47
6
Лига Европы
Челси47
7
Лига конференций
Брентфорд46
8 Ливерпуль46
9 Эвертон46
10 Ипсвич Таун46
11 Ноттингем Форест45
12 Ньюкасл Юнайтед45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Тоттенхэм Хотспур42
18
Зона вылета
Фулхэм41
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Брентфорд
0%
Ничья
0%
Челси
100%

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