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Вольфсбург - Дармштадт 98 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
18 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Вольфсбург
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Дармштадт 98, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
04.05.2024 Германия — Бундеслига 32-й тур Вольфсбург3 : 0Дармштадт 98
16.12.2023 Германия — Бундеслига 15-й тур Дармштадт 980 : 1Вольфсбург
18.03.2017 Германия - Бундеслига 25-й тур Вольфсбург1 : 0Дармштадт 98
22.10.2016 Германия - Бундеслига 8-й тур Дармштадт 983 : 1Вольфсбург
19.03.2016 Германия - Бундеслига 27-й тур Вольфсбург1 : 1Дармштадт 98
24.10.2015 Германия - Бундеслига 10-й тур Дармштадт 980 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта515
2
Повышение
Нюрнберг513
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм512
4 Магдебург59
5 Вольфсбург58
6 Кайзерслаутерн58
7 Энерги57
8 Бохум57
9 Санкт-Паули56
10 Оснабрюк56
11 Гройтер Фюрт55
12 Карлсруэ55
13 Айнтрахт Б54
14 Арминия54
15 Ганновер-9654
16
Стыковая зона
Дармштадт 9854
17
Зона вылета
Динамо Др54
18
Зона вылета
Хольштайн53
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Вольфсбург
100%
Ничья
0%
Дармштадт 98
0%

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