Вольфсбург - Дармштадт 98 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Дармштадт 98, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|04.05.2024
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|16.12.2023
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.03.2016
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|24.10.2015
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|5
|15
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|5
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|5
|12
|4
|Магдебург
|5
|9
|5
|Вольфсбург
|5
|8
|6
|Кайзерслаутерн
|5
|8
|7
|Энерги
|5
|7
|8
|Бохум
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|5
|6
|10
|Оснабрюк
|5
|6
|11
|Гройтер Фюрт
|5
|5
|12
|Карлсруэ
|5
|5
|13
|Айнтрахт Б
|5
|4
|14
|Арминия
|5
|4
|15
|Ганновер-96
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|5
|3