Актобе - Улытау 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Улытау, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|05.04.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|26
|61
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|26
|57
| 3
Лига конференций
|Астана
|25
|48
|4
|Окжетпес
|25
|42
|5
|Актобе
|25
|41
|6
|Елимай
|25
|38
|7
|Тобол
|26
|34
|8
|Женис
|25
|32
|9
|Улытау
|25
|31
|10
|Каспий
|25
|26
|11
|Кызыл-Жар
|25
|24
|12
|Иртыш П
|24
|23
|13
|Атырау
|25
|23
|14
|Кайсар
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Алтай
|25
|23
| 16
Зона вылета
|Жетысу
|25
|22