Висла Кр - Шлёнск 18 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Кр - Шлёнск, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Анте Шимунджа
|18.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|0 : 5
|12.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 1
|29.08.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|1 : 3
|24.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|2 : 1
|20.07.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|0 : 1
|28.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 3-й тур
|1 : 1
|18.02.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|1 : 0
|01.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 1
|09.03.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|8
|16
| 3
Лига Европы
|Лех П
|7
|16
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|8
|15
|5
|Висла Кр
|8
|14
|6
|Пяст
|8
|13
|7
|Ягеллония
|7
|12
|8
|Погонь
|7
|12
|9
|Корона
|8
|12
|10
|ГКС Катовице
|7
|9
|11
|Висла Плоцк
|7
|8
|12
|Радомяк
|8
|8
|13
|Видзев
|8
|8
|14
|Краковия
|8
|8
|15
|Шлёнск
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ракув
|8
|3