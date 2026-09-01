00:50 ()
Свернуть список

Висла Кр - Шлёнск 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
18 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Висла Кр
Шлёнск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Кр - Шлёнск, которое состоится 18 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Кр
Краков
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
18.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Шлёнск1 : 1Висла Кр
23.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Висла Кр0 : 5Шлёнск
12.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Шлёнск1 : 1Висла Кр
29.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Висла Кр1 : 3Шлёнск
24.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Шлёнск2 : 1Висла Кр
20.07.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Висла Кр0 : 1Шлёнск
28.04.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 3-й тур Висла Кр1 : 1Шлёнск
18.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Висла Кр1 : 0Шлёнск
01.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Шлёнск0 : 1Висла Кр
09.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Кр3 : 1Шлёнск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З821
2
Лига чемпионов
Легия816
3
Лига Европы
Лех П716
4
Лига конференций
Заглембе Л815
5 Висла Кр814
6 Пяст813
7 Ягеллония712
8 Погонь712
9 Корона812
10 ГКС Катовице79
11 Висла Плоцк78
12 Радомяк88
13 Видзев88
14 Краковия88
15 Шлёнск86
16
Зона вылета
Мотор85
17
Зона вылета
Вечиста Краков74
18
Зона вылета
Ракув83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Кр
0%
Ничья
0%
Шлёнск
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close