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Атлетик Б - Алавес 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
19 Сентября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Атлетик Б
Алавес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Алавес, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Алавес
Витория
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
5ИспаниязщЕрай Альварес
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис де Галарета
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
23ИспанияпзРоберт Наварро
8ИспанияпзОйан Сансет
10ИспанияпзНико Уильямс
9ГанапзИньяки Уильямс
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Теналья
16ФинляндиязщВилле Коски
7ИспаниязщАнхель Перес
17ИспаниязщХонни Отто
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
4ИспанияпзДенис Суарес
11ИспаниянпТони Мартинес
15АргентинанпЛукас Бойе
21АлжирнпАбде Реббаш
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
02.05.2026Испания — Примера34-й турАлавес2 : 4Атлетик Б
13.09.2025Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1Алавес
11.05.2025Испания — Примера35-й турАтлетик Б1 : 0Алавес
15.12.2024Испания — Примера17-й турАлавес1 : 1Атлетик Б
16.03.2024Испания - Примера29-й турАтлетик Б2 : 0Алавес
16.01.2024Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 0Алавес
22.09.2023Испания - Примера6-й турАлавес0 : 2Атлетик Б
09.01.2022Испания - Примера20-й турАлавес0 : 0Атлетик Б
01.10.2021Испания - Примера8-й турАтлетик Б1 : 0Алавес
10.04.2021Испания - Примера30-й турАтлетик Б0 : 0Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес610
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано67
9 Реал Сосьедад67
10 Эспаньол67
11 Атлетик Б57
12 Расинг67
13 Осасуна67
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Сельта64
18
Зона вылета
Валенсия64
19
Зона вылета
Малага63
20
Зона вылета
Эльче62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атлетик Б
0%
Ничья
0%
Алавес
0%

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