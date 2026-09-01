Атлетик Б - Алавес 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Алавес, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|23
|пз
|Роберт Наварро
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|пз
|Нико Уильямс
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|7
|зщ
|Анхель Перес
|17
|зщ
|Хонни Отто
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
|21
|нп
|Абде Реббаш
|Эдин Терзич
|Кике Санчес Флорес
|02.05.2026
|Испания — Примера
|34-й тур
|2 : 4
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 0
|01.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|6
|10
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|6
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Эспаньол
|6
|7
|11
|Атлетик Б
|5
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Сельта
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Малага
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|2