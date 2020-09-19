Болонья - Торино 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|3
|зщ
|Артюр Теат
|41
|зщ
|Мартин Витик
|4
|пз
|Томмазо Побега
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|20
|вр
|Лукас Перри
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Эрай Джёмерт
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|10
|пз
|Никола Влашич
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|Доменико Тедеско
|Раффаэле Палладино
|Иньяцио Абате
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|06.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|4
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|4
|4
|14
|Торино
|4
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|4
|1
|17
|Монца
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0