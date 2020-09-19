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Болонья - Торино 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
19 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Болонья
Торино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
1 Польша вр Лукаш Скорупски
2 Швеция зщ Эмиль Хольм
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
33 Испания зщ Хуан Миранда
3 Бельгия зщ Артюр Теат
41 Чехия зщ Мартин Витик
4 Италия пз Томмазо Побега
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
10 Италия пз Федерико Бернардески
91 Италия нп Роберто Пикколи
28 Италия нп Николо Камбьяги
20 Бразилия вр Лукас Перри
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
29 Италия зщ Никколо Фортини
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
8 Италия пз Роландо Мандрагора
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
10 Хорватия пз Никола Влашич
77 Италия пз Алессио Каччамани
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Италия Раффаэле Палладино
Италия Иньяцио Абате
История личных встреч
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Торино1 : 2Болонья
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Болонья0 : 0Торино
14.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Болонья3 : 2Торино
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Торино0 : 2Болонья
03.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Торино0 : 0Болонья
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Болонья2 : 0Торино
06.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Торино1 : 0Болонья
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Болонья2 : 1Торино
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 0Торино
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Торино2 : 1Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома412
2
Лига чемпионов
Интер М412
3
Лига чемпионов
Комо410
4
Лига чемпионов
Лацио410
5
Лига Европы
Кальяри49
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло47
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе44
14 Торино43
15 Фиорентина43
16 Парма41
17 Монца41
18
Зона вылета
Болонья41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Болонья
0%
Ничья
0%
Торино
0%

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