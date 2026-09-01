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Рома - Интер 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
19 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Рома
Интер М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер М, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эван Н'Дика
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
4 Италия пз Бриан Кристанте
18 Аргентина пз Матиас Соуле
77 Италия пз Эмануэле Лулли
17 Франция пз Ману Коне
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
21 Аргентина нп Пауло Дибала
1 Испания вр Хосеп Мартинес
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
95 Италия зщ Алессандро Бастони
7 Польша пз Пётр Зелиньски
23 Италия пз Николо Барелла
32 Италия пз Федерико Димарко
11 Бразилия пз Луис Энрике
21 Англия пз Кёртис Джонс
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
05.04.2026 Италия — Серия А 31-й тур Интер М5 : 2Рома
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Рома0 : 1Интер М
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Интер М0 : 1Рома
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Рома0 : 1Интер М
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Рома2 : 4Интер М
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Интер М1 : 0Рома
06.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Рома0 : 2Интер М
01.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Интер М1 : 2Рома
23.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Интер М3 : 1Рома
08.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома412
2
Лига чемпионов
Интер М412
3
Лига чемпионов
Комо410
4
Лига чемпионов
Лацио410
5
Лига Европы
Кальяри49
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло47
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе44
14 Торино43
15 Фиорентина43
16 Парма41
17 Монца41
18
Зона вылета
Болонья41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Рома
0%
Ничья
0%
Интер
100%

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