Рома - Интер 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер М, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|18
|пз
|Матиас Соуле
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|17
|пз
|Ману Коне
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|21
|нп
|Пауло Дибала
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|23
|пз
|Николо Барелла
|32
|пз
|Федерико Димарко
|11
|пз
|Луис Энрике
|21
|пз
|Кёртис Джонс
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|Джан Пьеро Гасперини
|Кристиан Киву
|05.04.2026
|Италия — Серия А
|31-й тур
|5 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|08.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|4
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|4
|4
|14
|Торино
|4
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|4
|1
|17
|Монца
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0