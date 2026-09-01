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Гамбург - Кёльн 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
19 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Гамбург
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Кёльн, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Кёльн
Кёльн
История личных встреч
14.03.2026Германия — Бундеслига26-й турГамбург1 : 1Кёльн
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турКёльн4 : 1Гамбург
18.01.2025Германия — Вторая Бундеслига18-й турГамбург1 : 0Кёльн
02.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турКёльн1 : 2Гамбург
18.01.2022Кубок Германии1/8 финалаКёльн1 : 1 3 : 4Гамбург
15.04.2019Германия - Вторая Бундеслига29-й турКёльн1 : 1Гамбург
05.11.2018Германия - Вторая Бундеслига12-й турГамбург1 : 0Кёльн
20.01.2018Германия - Бундеслига19-й турГамбург0 : 2Кёльн
25.08.2017Германия - Бундеслига2-й турКёльн1 : 3Гамбург
01.04.2017Германия - Бундеслига26-й турГамбург2 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д39
3
Лига чемпионов
Аугсбург37
4
Лига чемпионов
Бавария37
5
Лига Европы
РБ Лейпциг36
6
Лига конференций
Эльферсберг36
7 Байер34
8 Майнц34
9 Айнтрахт Ф34
10 Вердер34
11 Шальке-0434
12 Кёльн34
13 Хоффенхайм33
14 Штутгарт33
15 Падерборн 0731
16
Стыковая зона
Унион31
17
Зона вылета
Боруссия М30
18
Зона вылета
Гамбург30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гамбург
0%
Ничья
0%
Кёльн
0%

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