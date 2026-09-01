Гамбург - Кёльн 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Кёльн, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.03.2026
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|02.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|15.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|25.08.2017
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|7
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|3
|6
|7
|Байер
|3
|4
|8
|Майнц
|3
|4
|9
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|10
|Вердер
|3
|4
|11
|Шальке-04
|3
|4
|12
|Кёльн
|3
|4
|13
|Хоффенхайм
|3
|3
|14
|Штутгарт
|3
|3
|15
|Падерборн 07
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Унион
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|3
|0