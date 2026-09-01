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Аякс - Эксельсиор 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
19 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Аякс
Эксельсиор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эксельсиор, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Эксельсиор
Роттердам
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
3ДаниязщАнтон Гоэи
6ГерманиязщТило Керер
15НидерландызщЮри Бас
12БразилиязщКайо Энрике
18НидерландыпзДави Классен
24БельгияпзЙорти Мокио
8ГерманияпзЮлиан Брандт
10ИзраильпзОскар Глух
23НидерландынпСтивен Бергёйс
9ДаниянпКаспер Дольберг
1НидерландыврСтейн ван Гассел
4ШвециязщКаспер Видель
14НидерландызщЯн Плуг
15НидерландызщСимон Янссон
3НидерландызщРик Мейссен
2ГерманияпзЭрик да Силва Морейра
8ГрузияпзИракли Егоян
20НидерландыпзЛеннард Хартьес
7НидерландынпАймен Слити
30ИсландиянпАугуст Орри Торстейнссон
19НидерландынпDavid Garden
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
01.02.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турЭксельсиор2 : 2Аякс
22.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турАякс1 : 2Эксельсиор
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАякс2 : 2Эксельсиор
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турЭксельсиор2 : 2Аякс
29.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турЭксельсиор1 : 4Аякс
16.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАякс7 : 1Эксельсиор
13.04.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАякс6 : 2Эксельсиор
11.11.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турЭксельсиор1 : 7Аякс
06.05.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турЭксельсиор1 : 2Аякс
14.12.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турАякс3 : 1Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
8 Гоу Эхед Иглс69
9 Гронинген68
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр64
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Виллем II62
18
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аякс
0%
Ничья
0%
Эксельсиор
0%

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