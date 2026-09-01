Аякс - Эксельсиор 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эксельсиор, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|6
|зщ
|Тило Керер
|15
|зщ
|Юри Бас
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|18
|пз
|Дави Классен
|24
|пз
|Йорти Мокио
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Оскар Глух
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|4
|зщ
|Каспер Видель
|14
|зщ
|Ян Плуг
|15
|зщ
|Симон Янссон
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|2
|пз
|Эрик да Силва Морейра
|8
|пз
|Иракли Егоян
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|7
|нп
|Аймен Слити
|30
|нп
|Аугуст Орри Торстейнссон
|19
|нп
|David Garden
|Мичел Санчес
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|29.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 4
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|7 : 1
|13.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|6 : 2
|11.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 7
|06.05.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.12.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
|8
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|9
|Гронинген
|6
|8
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1