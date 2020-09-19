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Динамо Мн - БАТЭ 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
19 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Динамо Мн
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - БАТЭ, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
БеларусьВиталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
20.05.2026Беларусь — Высшая лига8-й турБАТЭ0 : 0Динамо Мн
16.05.2026Кубок БеларусиФиналДинамо Мн1 : 1 7 : 8БАТЭ
30.08.2025Беларусь — Высшая лига20-й турБАТЭ2 : 2Динамо Мн
19.04.2025Беларусь — Высшая лига5-й турДинамо Мн2 : 1БАТЭ
25.11.2024Беларусь — Высшая лига29-й турДинамо Мн1 : 0БАТЭ
29.06.2024Беларусь — Высшая лига14-й турБАТЭ0 : 2Динамо Мн
10.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчДинамо Мн2 : 3 5 : 4БАТЭ
06.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матчБАТЭ0 : 1Динамо Мн
02.11.2023Беларусь - Высшая лига19-й турДинамо Мн0 : 1БАТЭ
15.04.2023Беларусь - Высшая лига4-й турБАТЭ1 : 3Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2145
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2040
4 Динамо-Брест2237
5 Гомель2236
6 Неман2134
7 Минск2334
8 Витебск2233
9 Торпедо-БелАЗ2127
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2118
15
Зона вылета
Днепр М2216
16
Зона вылета
Нафтан2211
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Мн
0%
Ничья
0%
БАТЭ
0%

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