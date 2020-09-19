Динамо Мн - БАТЭ 19 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - БАТЭ, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виталий Васильевич Рогожкин
|20.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|16.05.2026
|Кубок Беларуси
|Финал
|1 : 1 7 : 8
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|19.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|25.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|29.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 5 : 4
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|21
|45
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|21
|44
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|20
|40
|4
|Динамо-Брест
|22
|37
|5
|Гомель
|22
|36
|6
|Неман
|21
|34
|7
|Минск
|23
|34
|8
|Витебск
|22
|33
|9
|Торпедо-БелАЗ
|21
|27
|10
|Славия-Мозырь
|21
|25
|11
|Барановичи
|22
|25
|12
|Арсенал Дз
|23
|23
|13
|Белшина
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|16
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|22
|11