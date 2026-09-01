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Корона - Ракув 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
19 Сентября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Корона
Ракув

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Ракув, которое состоится 19 Сентября 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
08.05.2026 Польша — Экстракласса 32-й тур Ракув2 : 0Корона
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Корона1 : 4Ракув
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Корона1 : 1Ракув
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 1Корона
13.03.2024 Польша - Экстракласса 2-й тур Корона0 : 2Ракув
17.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Ракув1 : 0Корона
07.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Корона1 : 0Ракув
22.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Ракув1 : 0Корона
23.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 2-й тур Корона0 : 1Ракув
23.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Корона3 : 0Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З821
2
Лига чемпионов
Легия816
3
Лига Европы
Лех П716
4
Лига конференций
Заглембе Л815
5 Висла Кр814
6 Пяст813
7 Ягеллония712
8 Погонь712
9 Корона812
10 ГКС Катовице79
11 Видзев99
12 Висла Плоцк78
13 Радомяк88
14 Краковия88
15 Шлёнск86
16
Зона вылета
Вечиста Краков85
17
Зона вылета
Мотор85
18
Зона вылета
Ракув83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Корона
0%
Ничья
0%
Ракув
0%

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