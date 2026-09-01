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Фулхэм - Манчестер Юнайтед 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
16 Норвегия пз Сандер Берге
19 Северная Ирландия пз Ши Чарльз
14 Норвегия пз Оскар Бобб
24 Англия пз Джош Кинг
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
7 Испания нп Гонсало Гарсия
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
13 Дания пз Патрик Доргу
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Бразилия пз Матеус Кунья
9 Англия пз Маркус Рашфорд
19 Камерун нп Брайан Мбемо
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Фулхэм
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Фулхэм1 : 1Манчестер Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 1 3 : 4Фулхэм
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
16.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Фулхэм
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Фулхэм
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Фулхэм
19.03.2023 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Фулхэм
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Эвертон59
6
Лига Европы
Лидс Юнайтед48
7
Лига конференций
Халл Сити58
8 Ньюкасл Юнайтед58
9 Челси57
10 Ливерпуль46
11 Ипсвич Таун56
12 Ноттингем Форест45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Астон Вилла54
16 Борнмут43
17 Кристал Пэлас43
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
19
Зона вылета
Фулхэм41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Фулхэм
0%
Ничья
0%
Ман Юнайтед
100%

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