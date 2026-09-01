Фулхэм - Манчестер Юнайтед 20 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|13
|пз
|Патрик Доргу
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|Альваро Арбелоа
|Майкл Кэррик
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|16.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 7
Лига конференций
|Халл Сити
|5
|8
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|9
|Челси
|5
|7
|10
|Ливерпуль
|4
|6
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Ноттингем Форест
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Астон Вилла
|5
|4
|16
|Борнмут
|4
|3
|17
|Кристал Пэлас
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0