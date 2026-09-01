Хетафе - Малага 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Малага, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|2
|зщ
|Джене
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|16
|пз
|Франчо Серрано
|23
|пз
|Орель Мангала
|11
|пз
|Рамон Терратс
|19
|нп
|Энес Унал
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|25
|зщ
|Хуан Беррокаль
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|23
|пз
|Исан Мерино
|18
|пз
|Пабло Мартинес
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|21
|нп
|Адриан Ниньо
|9
|нп
|Чупе
|Хосе Бордалас
|Хуан Фунес
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|12.01.2018
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.02.2016
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|18.09.2015
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|01.03.2015
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|28.09.2014
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|26.04.2014
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2013
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|28.04.2013
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|01.12.2012
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Севилья
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|6
|9
|8
|Райо Вальекано
|7
|8
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Атлетик Б
|6
|8
|11
|Реал Сосьедад
|6
|7
|12
|Расинг
|6
|7
|13
|Эспаньол
|7
|7
|14
|Вильярреал
|6
|5
|15
|Леванте
|5
|5
|16
|Хетафе
|6
|5
|17
|Эльче
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|6
|3