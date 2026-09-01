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Хетафе - Малага 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
20 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 7-й тур
Хетафе
Малага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Малага, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Малага
Малага
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщАндрес Гарсия
2Тогозщ Джене
8СербиязщНеманья Гудель
24АргентиназщСаид Ромеро
22КолумбиязщХоан Мохика
16ИспанияпзФранчо Серрано
23БельгияпзОрель Мангала
11ИспанияпзРамон Терратс
19ТурциянпЭнес Унал
10УругвайнпМартин Сатриано
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
31ИспаниязщРафита Гарридо
15ИспаниязщАнхель Ресио
25ИспаниязщХуан Беррокаль
12ИспаниязщХосе Салинас
23ИспанияпзИсан Мерино
18ИспанияпзПабло Мартинес
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
10ИспаниянпДавид Ларрубия
21ИспаниянпАдриан Ниньо
9Испаниянп Чупе
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияХуан Фунес
История личных встреч
19.05.2018Испания - Примера38-й турМалага0 : 1Хетафе
12.01.2018Испания - Примера19-й турХетафе1 : 0Малага
05.02.2016Испания - Примера23-й турМалага3 : 0Хетафе
18.09.2015Испания - Примера4-й турХетафе1 : 0Малага
01.03.2015Испания - Примера25-й турМалага3 : 2Хетафе
28.09.2014Испания - Примера6-й турХетафе1 : 0Малага
26.04.2014Испания - Примера35-й турХетафе1 : 0Малага
15.12.2013Испания - Примера16-й турМалага1 : 0Хетафе
28.04.2013Испания - Примера33-й турМалага2 : 1Хетафе
01.12.2012Испания - Примера14-й турХетафе1 : 0Малага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Бетис615
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид615
4
Лига чемпионов
Атлетико М613
5
Лига Европы
Севилья613
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво69
8 Райо Вальекано78
9 Осасуна78
10 Атлетик Б68
11 Реал Сосьедад67
12 Расинг67
13 Эспаньол77
14 Вильярреал65
15 Леванте55
16 Хетафе65
17 Эльче75
18
Зона вылета
Сельта64
19
Зона вылета
Валенсия64
20
Зона вылета
Малага63
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Хетафе
0%
Ничья
0%
Малага
100%

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