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Фрозиноне - Комо 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
20 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Фрозиноне
Комо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Комо, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Комо
Комо
22ИталияврЛоренцо Пальмизани
3ИталиязщГабриэле Кальвани
2ИталиязщДжорджио Читтадини
79ИталиязщGabriele Bracaglia
20ГабонпзЭнтони Ойоно
73ИталияпзПатрицио Мазини
10АвстрияпзРомано Шмид
14ИталияпзДжакомо Кало
7АлжирнпФарес Геджемис
9ИталиянпАнтонио Раймондо
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
1ФранцияврЖан Бутез
27БразилиязщЯн Коуто
4ИспаниязщХакобо Рамон
99АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщАлекс Валье
5АргентинапзМаксимо Перроне
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
11СенегалпзАссане Диао
10АргентинапзНиколас Пас
20ХорватияпзМартин Батурина
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
04.02.2023Италия - Серия BСерия В. 23-й турКомо0 : 2Фрозиноне
03.09.2022Италия - Серия BСерия В. 4-й турФрозиноне2 : 0Комо
16.02.2022Италия - Серия BСерия B. 23-й турФрозиноне1 : 2Комо
17.09.2021Италия - Серия BСерия B. 4-й турКомо0 : 2Фрозиноне
07.08.2016Кубок Италии2-й раундФрозиноне3 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Кальяри512
4
Лига чемпионов
Комо410
5
Лига Европы
Лацио410
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло57
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Монца54
16 Фиорентина43
17 Болонья52
18
Зона вылета
Парма41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрозиноне
0%
Ничья
0%
Комо
0%

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