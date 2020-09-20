Фрозиноне - Комо 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Комо, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|10
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Джакомо Кало
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|9
|нп
|Антонио Раймондо
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Алекс Валье
|5
|пз
|Максимо Перроне
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|11
|пз
|Ассане Диао
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|Сеск Фабрегас
|04.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 23-й тур
|0 : 2
|03.09.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 4-й тур
|2 : 0
|16.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|1 : 2
|17.09.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|0 : 2
|07.08.2016
|Кубок Италии
|2-й раунд
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лацио
|4
|10
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|5
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Монца
|5
|4
|16
|Фиорентина
|4
|3
|17
|Болонья
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0