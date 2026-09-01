Ювентус - Аталанта 20 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|2
|зщ
|Зеки Челик
|12
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|7
|пз
|Шику Консейсау
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|31
|нп
|Николас Гонсалес
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|19
|пз
|Франк Кессье
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|пз
|Джонатан Роу
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|Лучано Спаллетти
|Маурицио Сарри
|11.04.2026
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лацио
|4
|10
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|8
|7
|Сассуоло
|5
|7
|8
|Ювентус
|4
|7
|9
|Фрозиноне
|4
|7
|10
|Наполи
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|6
|12
|Лечче
|4
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Монца
|5
|4
|16
|Фиорентина
|4
|3
|17
|Болонья
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0