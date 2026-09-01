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Ювентус - Аталанта 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
20 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ювентус
Аталанта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
25ИталияврГульельмо Викарио
15ФранциязщПьер Калюлю
3Бразилиязщ Бремер
26КолумбиязщДжон Лукуми
2ТурциязщЗеки Челик
12БразилияпзДуглас Луис
8НидерландыпзТён Копмейнерс
7ПортугалияпзШику Консейсау
22СШАпзУэстон Маккенни
9ФранциянпРандаль Коло Муани
31АргентинанпНиколас Гонсалес
29ИталияврМарко Карнезекки
16ИталиязщРауль Белланова
3Кот-д&#039;ИвуарзщОдилон Коссуну
42ИталиязщДжорджио Скальвини
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
19Кот-д&#039;ИвуарпзФранк Кессье
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11АнглияпзДжонатан Роу
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
9ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
11.04.2026Италия — Серия А32-й турАталанта0 : 1Ювентус
05.02.2026Кубок Италии1/4 финалаАталанта3 : 0Ювентус
27.09.2025Италия — Серия А5-й турЮвентус1 : 1Аталанта
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Аталанта1 : 2Ювентус
09.03.2025Италия — Серия А28-й турЮвентус0 : 4Аталанта
14.01.2025Италия — Серия А19-й турАталанта1 : 1Ювентус
15.05.2024Кубок ИталииФиналАталанта0 : 1Ювентус
10.03.2024Италия - Серия А28-й турЮвентус2 : 2Аталанта
01.10.2023Италия - Серия А7-й турАталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турАталанта0 : 2Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Кальяри512
4
Лига чемпионов
Комо410
5
Лига Европы
Лацио410
6
Лига конференций
Милан48
7 Сассуоло57
8 Ювентус47
9 Фрозиноне47
10 Наполи46
11 Аталанта46
12 Лечче46
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Монца54
16 Фиорентина43
17 Болонья52
18
Зона вылета
Парма41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ювентус
0%
Ничья
0%
Аталанта
0%

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