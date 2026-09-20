Осер - Брест 20 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Брест, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|27
|зщ
|Ламин Си
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|10
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|Дэнни Намасо
|5
|пз
|Кевин Дануа
|46
|пз
|Артур Пьедфор
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
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|зщ
|Рафаэль Ле Ген
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Пате Мбуп
|23
|пз
|Камори Думбия
|13
|пз
|Жорис Шотар
|10
|нп
|Джовани Версини
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|21.03.2026
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 0
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|11.02.2019
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 0
|31.08.2018
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|0 : 2
|09.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|1 : 2
|13.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лион
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|5
|7
|7
|ПСЖ
|4
|5
|8
|Лорьян
|4
|5
|9
|Брест
|4
|5
|10
|Ланс
|5
|4
|11
|Анже
|4
|4
|12
|Труа
|4
|4
|13
|Марсель
|4
|3
|14
|Ле-Ман
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2