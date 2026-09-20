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Осер - Брест 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
20 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Осер
Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Брест, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Брест
Брест
23МавританияврМамаду Диоп
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
27ФранциязщЛамин Си
92Кот-д&#039;ИвуарзщКлеман Акпа
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
3ГваделупапзРеми Лабо Ласкари
10КамерунпзДэнни Намасо
5ФранцияпзКевин Дануа
46БельгияпзАртур Пьедфор
8ФранцияпзНауиру Ахамада
9АнглиянпКэмерон Арчер
1НорвегияврЭгиль Сельвик
70ФранциязщКенни Лала
71ФранциязщРафаэль Ле Ген
4ФранциязщГотье Льорис
2ФранциязщБрэдли Локо
8ФранцияпзЮго Маньетти
9СенегалпзПате Мбуп
23МалипзКамори Думбия
13ФранцияпзЖорис Шотар
10ФранциянпДжовани Версини
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
21.03.2026Франция — Лига 127-й турОсер3 : 0Брест
04.01.2026Франция — Лига 117-й турБрест2 : 0Осер
14.02.2025Франция — Лига 122-й турБрест2 : 2Осер
27.09.2024Франция — Лига 16-й турОсер3 : 0Брест
14.05.2023Франция - Лига 135-й турБрест1 : 0Осер
02.10.2022Франция - Лига 19-й турОсер1 : 1Брест
11.02.2019Франция - Лига 224-й турБрест1 : 0Осер
31.08.2018Франция - Лига 26-й турОсер0 : 2Брест
09.03.2018Франция - Лига 2Лига 2. 29-й турОсер1 : 2Брест
13.10.2017Франция - Лига 2Лига 2. 11-й турБрест1 : 1Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Париж511
3
Лига чемпионов
Лилль410
4
Лига чемпионов
Ренн410
5
Лига Европы
Лион48
6
Лига конференций
Страсбург57
7 ПСЖ45
8 Лорьян45
9 Брест45
10 Ланс54
11 Анже44
12 Труа44
13 Марсель43
14 Ле-Ман43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Гавр42
17
Зона вылета
Тулуза42
18
Зона вылета
Ницца42
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Осер
0%
Ничья
0%
Брест
0%

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