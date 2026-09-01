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Динамо-Брест - Днепр М 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
20 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Динамо-Брест
Днепр М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Днепр М, которое состоится 20 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
17.05.2026 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Днепр М1 : 1Динамо-Брест
01.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Днепр М0 : 3Динамо-Брест
15.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест6 : 1Днепр М
07.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест4 : 0Днепр М
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Днепр М2 : 0Динамо-Брест
06.10.2018 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Днепр М1 : 4Динамо-Брест
29.05.2018 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест1 : 1Днепр М
02.05.2018 Кубок Беларуси 1/2 финала Днепр М1 : 4Динамо-Брест
18.04.2018 Кубок Беларуси 1/2 финала Динамо-Брест2 : 0Днепр М
15.10.2017 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест3 : 0Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2040
4 Неман2237
5 Динамо-Брест2237
6 Гомель2236
7 Минск2334
8 Витебск2233
9 Торпедо-БелАЗ2127
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2118
15
Зона вылета
Днепр М2216
16
Зона вылета
Нафтан2314
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо-Брест
0%
Ничья
0%
Днепр М
0%

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