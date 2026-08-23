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Интер Майами - Сан-Диего 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
21 Сентября 2026 года в 02:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
1-й тайм, 4'
0 : 0
Сан-Диего

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Сан-Диего, которое состоится 21 Сентября 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер Майами
      Майами
      Сан-Диего
      97КанадаврДейн Сент-Клэр
      4АргентиназщФакундо Мура
      37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
      15ЭквадорзщFricio Caicedo
      5Бразилияпз Каземиро
      7АргентинапзРодриго Де Пауль
      42ИталияпзЯнник Брайт
      80ПарагвайпзМатиас Галарса
      10АргентинапзЛионель Месси
      9УругвайнпЛуис Суарес
      19АргентинанпХерман Бертераме
      1Кабо-ВердеврСи Джей душ Сантуш
      25СШАзщИэн Пилчер
      26ГаназщМану Дуа
      32СШАзщЯн Мёрфи
      5СШАзщKieran Sargeant
      3ИсландияпзДагюр Тоурхалльссон
      6ДанияпзЙеппе Тверсков
      20ПанамапзАнибаль Годой
      10ДаниянпАндерс Дрейер
      7ДаниянпМаркус Ингвартсен
      99ТуниснпЭлиас Ашури
      Запасные
      34АргентинаврРокко Риос Ново
      16БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
      2АргентиназщГонсало Лухан
      3ИспаниязщСерхио Регилон
      22АргентинапзДавид Айяла
      20СШАпзСантьяго Моралес
      88СШАпзАлександр Шоу
      56СШАнпДаниэль Пинтер
      59СШАPreston Plambeck
      18СШАврDuran Ferree
      97ШвециязщКристофер Маквей
      23СШАзщСэм Винс
      19СШАпзДавид Васкес
      70СШАпзAlejandro Alvarado
      8ФинляндияпзОнни Валакари
      90НорвегиянпАмаль Пеллегрино
      14Кот-д&#039;ИвуарнпBryan Zamble
      94ДР КонгонпСедрик Бакамбу
      Главные тренеры
      АргентинаХавьер Маскерано
      История личных встреч
      13.09.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 2
      10.09.2026 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
      06.09.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 2
      30.08.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами7 : 1
      23.08.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 2
      Турнирная таблица
      МЛС
      КомандаИО
      1 Нэшвилл2657
      2 Ванкувер Уайткэпс2549
      3 Нью-Инглэнд Революшн2646
      4 Интер Майами2545
      5 Хьюстон Динамо2644
      6 Сент-Луис Сити2644
      7 Даллас2644
      8 Шарлотт2643
      9 Сан-Хосе Эртквейкс2642
      10 Лос-Анджелес2741
      11 Чикаго Файр2539
      12 Колорадо Рэпидз2636
      13 Филадельфия Юнион2636
      14 Орландо Сити2634
      15 Нью-Йорк Ред Буллз2633
      16 Цинциннати2533
      17 Лос-Анджелес Гэлакси2733
      18 Портленд Тимберс2632
      19 Нью-Йорк Сити2632
      20 Сан-Диего2530
      21 Остин2630
      22 Реал Солт-Лейк2529
      23 Сиэтл Саундерс2429
      24 Миннесота Юнайтед2629
      25 Ди-Си Юнайтед2529
      26 Торонто2629
      27 Коламбус Крю2626
      28 Атланта Юнайтед2626
      29 Клёб де Фут Монреаль2621
      30 Спортинг Канзас-Сити2518
      Западная конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Уайткэпс2549
      2 Хьюстон Динамо2644
      3 Сент-Луис Сити2644
      4 Даллас2644
      5 Сан-Хосе Эртквейкс2642
      6 Лос-Анджелес2741
      7 Колорадо Рэпидз2636
      8 Лос-Анджелес Гэлакси2733
      9 Портленд Тимберс2632
      10 Сан-Диего2530
      11 Остин2630
      12 Реал Солт-Лейк2529
      13 Сиэтл Саундерс2429
      14 Миннесота Юнайтед2629
      15 Спортинг Канзас-Сити2518
      Восточная конференция
      КомандаИО
      1 Нэшвилл2657
      2 Нью-Инглэнд Революшн2646
      3 Интер Майами2545
      4 Шарлотт2643
      5 Чикаго Файр2539
      6 Филадельфия Юнион2636
      7 Орландо Сити2634
      8 Нью-Йорк Ред Буллз2633
      9 Цинциннати2533
      10 Нью-Йорк Сити2632
      11 Ди-Си Юнайтед2529
      12 Торонто2629
      13 Коламбус Крю2626
      14 Атланта Юнайтед2626
      15 Клёб де Фут Монреаль2621
      Кто победит?
      100 голосов болельщиков
      Интер Майами
      83%
      Ничья
      5%
      Сан-Диего
      12%

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