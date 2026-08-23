Интер Майами - Сан-Диего 21 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Сан-Диего, которое состоится 21 Сентября 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|4
|зщ
|Факундо Мура
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|42
|пз
|Янник Брайт
|80
|пз
|Матиас Галарса
|10
|пз
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Херман Бертераме
|1
|вр
|Си Джей душ Сантуш
|25
|зщ
|Иэн Пилчер
|26
|зщ
|Ману Дуа
|32
|зщ
|Ян Мёрфи
|5
|зщ
|Kieran Sargeant
|3
|пз
|Дагюр Тоурхалльссон
|6
|пз
|Йеппе Тверсков
|20
|пз
|Анибаль Годой
|10
|нп
|Андерс Дрейер
|7
|нп
|Маркус Ингвартсен
|99
|нп
|Элиас Ашури
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|22
|пз
|Давид Айяла
|20
|пз
|Сантьяго Моралес
|88
|пз
|Александр Шоу
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|59
|Preston Plambeck
|18
|вр
|Duran Ferree
|97
|зщ
|Кристофер Маквей
|23
|зщ
|Сэм Винс
|19
|пз
|Давид Васкес
|70
|пз
|Alejandro Alvarado
|8
|пз
|Онни Валакари
|90
|нп
|Амаль Пеллегрино
|14
|нп
|Bryan Zamble
|94
|нп
|Седрик Бакамбу
|Хавьер Маскерано
|13.09.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|10.09.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|06.09.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|30.08.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|7 : 1
|23.08.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|26
|57
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|49
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|46
|4
|Интер Майами
|25
|45
|5
|Хьюстон Динамо
|26
|44
|6
|Сент-Луис Сити
|26
|44
|7
|Даллас
|26
|44
|8
|Шарлотт
|26
|43
|9
|Сан-Хосе Эртквейкс
|26
|42
|10
|Лос-Анджелес
|27
|41
|11
|Чикаго Файр
|25
|39
|12
|Колорадо Рэпидз
|26
|36
|13
|Филадельфия Юнион
|26
|36
|14
|Орландо Сити
|26
|34
|15
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|33
|16
|Цинциннати
|25
|33
|17
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|33
|18
|Портленд Тимберс
|26
|32
|19
|Нью-Йорк Сити
|26
|32
|20
|Сан-Диего
|25
|30
|21
|Остин
|26
|30
|22
|Реал Солт-Лейк
|25
|29
|23
|Сиэтл Саундерс
|24
|29
|24
|Миннесота Юнайтед
|26
|29
|25
|Ди-Си Юнайтед
|25
|29
|26
|Торонто
|26
|29
|27
|Коламбус Крю
|26
|26
|28
|Атланта Юнайтед
|26
|26
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|21
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|18
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|49
|2
|Хьюстон Динамо
|26
|44
|3
|Сент-Луис Сити
|26
|44
|4
|Даллас
|26
|44
|5
|Сан-Хосе Эртквейкс
|26
|42
|6
|Лос-Анджелес
|27
|41
|7
|Колорадо Рэпидз
|26
|36
|8
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|33
|9
|Портленд Тимберс
|26
|32
|10
|Сан-Диего
|25
|30
|11
|Остин
|26
|30
|12
|Реал Солт-Лейк
|25
|29
|13
|Сиэтл Саундерс
|24
|29
|14
|Миннесота Юнайтед
|26
|29
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|18
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|26
|57
|2
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|46
|3
|Интер Майами
|25
|45
|4
|Шарлотт
|26
|43
|5
|Чикаго Файр
|25
|39
|6
|Филадельфия Юнион
|26
|36
|7
|Орландо Сити
|26
|34
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|33
|9
|Цинциннати
|25
|33
|10
|Нью-Йорк Сити
|26
|32
|11
|Ди-Си Юнайтед
|25
|29
|12
|Торонто
|26
|29
|13
|Коламбус Крю
|26
|26
|14
|Атланта Юнайтед
|26
|26
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|21