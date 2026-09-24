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Нидерланды - Германия 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
24 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);
Нидерланды
Германия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Германия, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Германия
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
15 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
8 Нидерланды пз Райан Гравенберх
25 Нидерланды пз Йоей Верман
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
19 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
24 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
Германия вр Марк-Андре тер Штеген
6 Германия зщ Йозуа Киммих
15 Германия зщ Нико Шлоттербек
4 Германия зщ Жонатан Та
18 Германия зщ Натаниэль Браун
23 Германия зщ Йоша Ваньоман
25 Германия пз Леннарт Карл
10 Германия пз Джамал Мусиала
5 Германия пз Александар Павлович
17 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Кай Хаверц
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 4-й тур Германия1 : 0Нидерланды
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 2-й тур Нидерланды2 : 2Германия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Германия2 : 1Нидерланды
29.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Нидерланды1 : 1Германия
06.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа C. 5-й тур Германия2 : 4Нидерланды
24.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа C. 2-й тур Нидерланды2 : 3Германия
19.11.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 6-й тур Германия2 : 2Нидерланды
13.10.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 3-й тур Нидерланды3 : 0Германия
14.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Нидерланды0 : 0Германия
13.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Нидерланды1 : 2Германия
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Турция00
2
1/4 финала
Франция00
3
Стыковая зона
Италия00
4
Зона вылета
Бельгия00
Лига A. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция00
2
1/4 финала
Нидерланды00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Германия00
Лига A. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига A. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Уэльс00
2
1/4 финала
Дания00
3
Стыковая зона
Португалия00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига B. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3
Стыковая зона
Северная Македония00
4
Зона вылета
Шотландия00
Лига B. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3
Стыковая зона
Венгрия00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига B. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3
Стыковая зона
Израиль00
4
Зона вылета
Косово00
Лига B. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3
Стыковая зона
Румыния00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига C. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Зона вылета
Беларусь00
Лига C. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига C. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Зона вылета
Словакия00
Лига C. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Болгария00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта00
2
Плей-офф за повышение
Андорра00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2
Плей-офф за повышение
Литва00
3 Азербайджан00
Кто победит?
15 голосов болельщиков
Нидерланды
20%
Ничья
27%
Германия
53%

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