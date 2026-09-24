Нидерланды - Германия 24 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Германия, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|25
|пз
|Йоей Верман
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|19
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Коди Гакпо
|24
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
|4
|зщ
|Жонатан Та
|18
|зщ
|Натаниэль Браун
|23
|зщ
|Йоша Ваньоман
|25
|пз
|Леннарт Карл
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|5
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Кай Хаверц
|Хавьер Эрнандес
|Юрген Клопп
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 4-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 2-й тур
|2 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|2 : 1
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|06.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|2 : 4
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|19.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 6-й тур
|2 : 2
|13.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 3-й тур
|3 : 0
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|0 : 0
|13.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Турция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Италия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Германия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уэльс
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Дания
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Португалия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Венгрия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Австрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Беларусь
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Словакия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Болгария
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Андорра
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0