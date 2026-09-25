Швеция - Румыния 25 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Румыния, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Грэм Поттер
|Георге Хаджи
|15.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2
|23.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|27.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шотландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Северная Ирландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Австрия
|0
|0
|3
|Израиль
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Косово
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|0
|0