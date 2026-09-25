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Швеция - Румыния 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
25 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 1-й тур
Главный судья: Ондржей Берка (Чехия);
Швеция
Румыния

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Румыния, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Румыния
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Румыния Георге Хаджи
История личных встреч
15.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. 9-й тур Румыния0 : 2Швеция
23.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. 1-й тур Швеция2 : 1Румыния
27.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Румыния1 : 0Швеция
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3 Северная Македония00
4
Стыковая зона
Шотландия00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3 Венгрия00
4
Стыковая зона
Северная Ирландия00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3 Израиль00
4
Стыковая зона
Косово00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3 Румыния00
4
Стыковая зона
Босния и Герцеговина00
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Швеция
80%
Ничья
0%
Румыния
20%

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