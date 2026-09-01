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Спартак Кс - Урал 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2026 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
Спартак Кс
Урал

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Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияРоман Анатольевич Березовский
РоссияСергей Николаевич Юран
История личных встреч
22.11.2025Россия — Лига Pari20-й турУрал1 : 1Спартак Кс
04.09.2025Россия — Лига Pari8-й турСпартак Кс1 : 1Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Спартак Кс1124
3
Плей-офф за повышение
Сочи1223
4
Плей-офф за повышение
Велес1223
5 Урал1122
6 Торпедо М1120
7 Ротор1217
8 Уфа1117
9 Шинник1115
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1212
13 Челябинск1111
14 Волга Ул1111
15 Ленинградец1110
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск115
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Спартак Кс
0%
Ничья
100%
Урал
0%

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