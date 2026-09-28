Швеция - Польша 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Швеция
Польша
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|14
|зщ
|Яльмар Экдаль
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|4
|зщ
|Эллиот Страуд
|11
|пз
|Патрик Волемарк
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
|18
|пз
|Ясин Аяри
|8
|пз
|Даниэль Свенссон
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|13
|нп
|Уиллот Сведберг
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Кацпер Потульский
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|2
|пз
|Мэтти Кэш
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
|16
|пз
|Виктор Новак
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|пз
|Никола Залевски
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Ян Урбан
История личных встреч
|31.03.2026
|ЧМ-2026 — Европа
|Плей-офф. Финал
|3 : 2
|29.03.2022
|ЧМ-2022 — Европа
|Плей-офф - Финал
|2 : 0
|23.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|1
|1
|3
|Шотландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|1
|1
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|1
|0
Кто победит?
9 голосов болельщиков