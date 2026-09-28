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Швеция - Польша 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Швеция
Польша

Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Швеция
Польша
12ШвецияврВиктор Юханссон
14ШвециязщЯльмар Экдаль
15ШвециязщКарл Старфельт
3ШвециязщВиктор Линделёф
4ШвециязщЭллиот Страуд
11ШвецияпзПатрик Волемарк
7ШвецияпзЛукас Бергвалль
18ШвецияпзЯсин Аяри
8ШвецияпзДаниэль Свенссон
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
13ШвециянпУиллот Сведберг
1ПольшаврМарцин Булка
23ПольшазщКацпер Потульский
5ПольшазщЯн Беднарек
14ПольшазщЯкуб Кивёр
2ПольшапзМэтти Кэш
19ПольшапзПшемыслав Франковски
16ПольшапзВиктор Новак
10ПольшапзПётр Зелиньски
21ПольшапзНикола Залевски
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
ПольшаЯн Урбан
История личных встреч
31.03.2026ЧМ-2026 — ЕвропаПлей-офф. ФиналШвеция3 : 2Польша
29.03.2022ЧМ-2022 — ЕвропаПлей-офф - ФиналПольша2 : 0Швеция
23.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа E. 3-й турШвеция3 : 2Польша
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария13
2
Плей-офф за повышение
Словения11
3 Шотландия11
4
Стыковая зона
Северная Македония10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина13
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия13
3 Грузия10
4
Стыковая зона
Венгрия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия13
2
Плей-офф за повышение
Косово13
3 Ирландия10
4
Стыковая зона
Израиль10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2
Плей-офф за повышение
Польша11
3 Босния и Герцеговина11
4
Стыковая зона
Румыния10
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Швеция
44%
Ничья
0%
Польша
56%

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