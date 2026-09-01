Россия - Иран 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
29 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Россия
Иран
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Амир Галенои
История личных встреч
|10.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|1 : 1
|10.10.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|1 : 0
Кто победит?
10 голосов болельщиков