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Россия - Иран 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
29 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Россия
Иран

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Составы команд
Россия
Иран
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Иран Амир Галенои
История личных встреч
10.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия2 : 1Иран
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Иран1 : 1Россия
10.10.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Россия1 : 1Иран
09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Иран1 : 0Россия
Кто победит?
10 голосов болельщиков
Россия
50%
Ничья
10%
Иран
40%

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