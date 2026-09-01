Греция - Германия 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Греция
Германия
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|17
|зщ
|Манолис Салиакас
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|5
|зщ
|Панайотис Рецос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|19
|пз
|Константинос Карецас
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
|15
|пз
|Анастасиос Андруцос
|7
|пз
|Георгиос Масурас
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|8
|нп
|Фотис Иоаннидис
|12
|вр
|Финн Дамен
|13
|зщ
|Филипп Трой
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|2
|зщ
|Малик Тшау
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Серж Гнабри
|5
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Том Бишоф
|7
|пз
|Саид Эль-Мала
|17
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Юрген Клопп
История личных встреч
|27.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 2. 2-й тур
|0 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|2 : 1
|22.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/4 финала
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Греция — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Италия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Турция
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|3
|5
| 3
Стыковая зона
|Германия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Сербия
|3
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|3
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|3
Кто победит?
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