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Греция - Германия 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Греция
Германия

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Греция
Германия
12ГрецияврКонстантинос Цолакис
17ГрециязщМанолис Салиакас
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
5ГрециязщПанайотис Рецос
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
6ГрецияпзДимитриос Курбелис
15ГрецияпзАнастасиос Андруцос
7ГрецияпзГеоргиос Масурас
14ГрециянпВангелис Павлидис
8ГрециянпФотис Иоаннидис
12ГерманияврФинн Дамен
13ГерманиязщФилипп Трой
3ГерманиязщВальдемар Антон
2ГерманиязщМалик Тшау
22ГерманиязщДавид Раум
20ГерманияпзСерж Гнабри
5ГерманияпзАлександар Павлович
8ГерманияпзТом Бишоф
7ГерманияпзСаид Эль-Мала
17ГерманияпзФлориан Вирц
11ГерманиянпНик Вольтемаде
Главные тренеры
СербияИван Йованович
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
27.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 2. 2-й турГермания0 : 1Греция
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Германия2 : 1Греция
22.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раунд1/4 финалаГермания4 : 2Греция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Греция — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция37
2
1/4 финала
Бельгия36
3
Стыковая зона
Италия34
4
Зона вылета
Турция30
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Германия34
4
Зона вылета
Сербия30
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Дания33
3
Стыковая зона
Норвегия33
4
Зона вылета
Уэльс33
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Греция
50%
Ничья
0%
Германия
50%

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