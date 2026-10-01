Босния и Герцеговина - Польша 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Босния и Герцеговина
Польша
|12
|вр
|Салько Хамзич
|15
|зщ
|Амар Мемич
|18
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|20
|пз
|Эсмир Байрактаревич
|13
|пз
|Иван Башич
|8
|пз
|Армин Гигович
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
|23
|нп
|Харис Табакович
|1
|вр
|Марцин Булка
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|2
|пз
|Мэтти Кэш
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|16
|пз
|Виктор Новак
|21
|пз
|Никола Залевски
|11
|нп
|Кароль Свидерски
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Сергей Барбарез
|Ян Урбан
История личных встреч
|25.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 4. 1-й тур
|0 : 0
|14.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 4-й тур
|3 : 0
|07.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 2-й тур
|1 : 2
|10.12.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Декабрь 2010
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|3
|4
|3
|Шотландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Украина
|3
|4
|3
|Венгрия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|3
|4
|3
|Ирландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|3
|0
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