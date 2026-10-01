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Босния и Герцеговина - Польша 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Босния и Герцеговина
Польша

Стартовый состав
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Составы команд
Босния и Герцеговина
Польша
12АвстрияврСалько Хамзич
15Босния и ГерцеговиназщАмар Мемич
18Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
4Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
20Босния и ГерцеговинапзЭсмир Байрактаревич
13Босния и ГерцеговинапзИван Башич
8Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
19Босния и ГерцеговинапзКерим-Сэм Алайбегович
10Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
23Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
1ПольшаврМарцин Булка
5ПольшазщЯн Беднарек
14ПольшазщЯкуб Кивёр
2ПольшапзМэтти Кэш
19ПольшапзПшемыслав Франковски
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
10ПольшапзПётр Зелиньски
16ПольшапзВиктор Новак
21ПольшапзНикола Залевски
11ПольшанпКароль Свидерски
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
ПольшаЯн Урбан
История личных встреч
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 4. 1-й турПольша0 : 0Босния и Герцеговина
14.10.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 4-й турПольша3 : 0Босния и Герцеговина
07.09.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 2-й турБосния и Герцеговина1 : 2Польша
10.12.2010Товарищеские матчи (сборные)Декабрь 2010Босния и Герцеговина2 : 2Польша
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария39
2
Плей-офф за повышение
Словения34
3 Шотландия34
4
Стыковая зона
Северная Македония30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия37
2
Плей-офф за повышение
Украина34
3 Венгрия34
4
Стыковая зона
Грузия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия37
2
Плей-офф за повышение
Косово34
3 Ирландия34
4
Стыковая зона
Израиль31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина35
3 Польша34
4
Стыковая зона
Румыния30
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Босния и Герцеговина
50%
Ничья
0%
Польша
50%

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