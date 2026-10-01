22:09 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Оренбург - Динамо Мх 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
10 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Оренбург
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
13.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо Мх1 : 0Оренбург
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург1 : 1Динамо Мх
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург2 : 1Динамо Мх
09.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1Оренбург
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар921
2 Спартак М919
3 Динамо М919
4 ЦСКА919
5 Зенит918
6 Рубин912
7 Динамо Мх912
8 Балтика911
9 Крылья Советов911
10 Ахмат910
11 Оренбург99
12 Ростов98
13
Стыковая зона
Акрон98
14
Стыковая зона
Локомотив М97
15
Зона вылета
Родина95
16
Зона вылета
Факел93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Оренбург
0%
Ничья
0%
Динамо Мх
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close