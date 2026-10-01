Оренбург - Динамо Мх 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500 10 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Оренбург Оренбург Динамо Мх Махачкала Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Вадим Валентинович Евсеев История личных встреч 13.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 0 27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1 19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 1 09.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Краснодар 9 21 2 Спартак М 9 19 3 Динамо М 9 19 4 ЦСКА 9 19 5 Зенит 9 18 6 Рубин 9 12 7 Динамо Мх 9 12 8 Балтика 9 11 9 Крылья Советов 9 11 10 Ахмат 9 10 11 Оренбург 9 9 12 Ростов 9 8 13 Стыковая зона Акрон 9 8 14 Стыковая зона Локомотив М 9 7 15 Зона вылета Родина 9 5 16 Зона вылета Факел 9 3