Факел - Локомотив М 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052 10 Октября 2026 года в 15:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Факел Воронеж Локомотив М Москва Главные тренеры Олег Петрович Василенко Михаил Михайлович Галактионов История личных встреч 11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 0 : 1 09.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1 18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 0 30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 4 20.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 0 11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 0 03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 4 : 2 22.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 18-й тур 2 : 0 07.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 4-й тур 1 : 0 22.07.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 18-й тур 0 : 0 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Факел» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Краснодар 9 21 2 Спартак М 9 19 3 Динамо М 9 19 4 ЦСКА 9 19 5 Зенит 9 18 6 Рубин 9 12 7 Динамо Мх 9 12 8 Балтика 9 11 9 Крылья Советов 9 11 10 Ахмат 9 10 11 Оренбург 9 9 12 Ростов 9 8 13 Стыковая зона Акрон 9 8 14 Стыковая зона Локомотив М 9 7 15 Зона вылета Родина 9 5 16 Зона вылета Факел 9 3