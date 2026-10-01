Факел - Локомотив М 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
10 Октября 2026 года в 15:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Факел
Воронеж
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|03.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|22.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|18-й тур
|2 : 0
|07.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|4-й тур
|1 : 0
|22.07.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|18-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Факел» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|21
|2
|Спартак М
|9
|19
|3
|Динамо М
|9
|19
|4
|ЦСКА
|9
|19
|5
|Зенит
|9
|18
|6
|Рубин
|9
|12
|7
|Динамо Мх
|9
|12
|8
|Балтика
|9
|11
|9
|Крылья Советов
|9
|11
|10
|Ахмат
|9
|10
|11
|Оренбург
|9
|9
|12
|Ростов
|9
|8
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Родина
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|9
|3
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