22:09 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Факел - Локомотив М 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
10 Октября 2026 года в 15:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Факел
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Факел
Воронеж
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Факел0 : 1Локомотив М
09.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1Факел
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Локомотив М2 : 0Факел
30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Факел1 : 4Локомотив М
20.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Локомотив М1 : 0Факел
11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Факел2 : 0Локомотив М
03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Локомотив М4 : 2Факел
22.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 18-й тур Факел2 : 0Локомотив М
07.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 4-й тур Локомотив М1 : 0Факел
22.07.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 18-й тур Факел0 : 0Локомотив М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Факел» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар921
2 Спартак М919
3 Динамо М919
4 ЦСКА919
5 Зенит918
6 Рубин912
7 Динамо Мх912
8 Балтика911
9 Крылья Советов911
10 Ахмат910
11 Оренбург99
12 Ростов98
13
Стыковая зона
Акрон98
14
Стыковая зона
Локомотив М97
15
Зона вылета
Родина95
16
Зона вылета
Факел93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Факел
0%
Ничья
0%
Локомотив М
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close