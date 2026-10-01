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Краснодар - Зенит 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Краснодар
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
12.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит1 : 1Краснодар
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Краснодар0 : 1 ДВЗенит
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Краснодар3 : 0Зенит
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Краснодар0 : 2Зенит
13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит4 : 1Краснодар
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Краснодар2 : 0Зенит
13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал Зенит4 : 2Краснодар
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Краснодар1 : 2Зенит
11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1Краснодар
13.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 10-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар921
2 Спартак М919
3 Динамо М919
4 ЦСКА919
5 Зенит918
6 Рубин912
7 Динамо Мх912
8 Балтика911
9 Крылья Советов911
10 Ахмат910
11 Оренбург99
12 Ростов98
13
Стыковая зона
Акрон98
14
Стыковая зона
Локомотив М97
15
Зона вылета
Родина95
16
Зона вылета
Факел93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краснодар
0%
Ничья
0%
Зенит
0%

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