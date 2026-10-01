Краснодар - Зенит 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|12.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1 ДВ
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|3 : 0
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|13.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|13.07.2024
|OLIMPBET Суперкубок России 2024
|Финал
|4 : 2
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 10-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|21
|2
|Спартак М
|9
|19
|3
|Динамо М
|9
|19
|4
|ЦСКА
|9
|19
|5
|Зенит
|9
|18
|6
|Рубин
|9
|12
|7
|Динамо Мх
|9
|12
|8
|Балтика
|9
|11
|9
|Крылья Советов
|9
|11
|10
|Ахмат
|9
|10
|11
|Оренбург
|9
|9
|12
|Ростов
|9
|8
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Родина
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|9
|3
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