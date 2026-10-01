Краснодар - Зенит 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059 10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Краснодар Краснодар Зенит Санкт-Петербург Главные тренеры Мурад Олегович Мусаев Сергей Богданович Семак История личных встреч 12.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 1 17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1 ДВ 06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 3 : 0 21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 2 13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 4 : 1 28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 0 13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал 4 : 2 13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 2 11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1 13.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 2 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 10-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Краснодар 9 21 2 Спартак М 9 19 3 Динамо М 9 19 4 ЦСКА 9 19 5 Зенит 9 18 6 Рубин 9 12 7 Динамо Мх 9 12 8 Балтика 9 11 9 Крылья Советов 9 11 10 Ахмат 9 10 11 Оренбург 9 9 12 Ростов 9 8 13 Стыковая зона Акрон 9 8 14 Стыковая зона Локомотив М 9 7 15 Зона вылета Родина 9 5 16 Зона вылета Факел 9 3