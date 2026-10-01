Арсенал - Лидс Юнайтед 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383 10 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 6-й тур Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Арсенал Лондон Лидс Юнайтед Лидс 1 вр Давид Райя 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 12 зщ Юрриен Тимбер 3 зщ Кристьян Москера 10 пз Эберечи Эзе 8 пз Мартин Эдегор 41 пз Деклан Райс 49 пз Майлз Льюис-Скелли 7 нп Букайо Сака 14 нп Виктор Дьёкереш 1 вр Джеймс Траффорд 30 зщ Нико Эльведи 5 зщ Тарик Мухаремович 3 зщ Габриэль Гудмундссон 24 пз Джеймс Джастин 2 пз Джейден Богл 18 пз Антон Стах 4 пз Итан Ампаду 22 пз Ао Танака 9 нп Доминик Калверт-Льюин 19 нп Ноа Окафор Главные тренеры Микель Артета Даниэль Фарке История личных встреч 31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 4 23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 5 : 0 01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур 4 : 1 16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур 0 : 1 08.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 1 18.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 4 26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0 14.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур 4 : 2 22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур 0 : 0 06.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 5 15 2 Лига чемпионов Арсенал 5 12 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 5 10 4 Лига чемпионов Брентфорд 5 9 5 Лига Европы Лидс Юнайтед 5 9 6 Лига Европы Ливерпуль 5 9 7 Лига конференций Эвертон 5 9 8 Халл Сити 5 8 9 Ньюкасл Юнайтед 5 8 10 Челси 5 7 11 Ипсвич Таун 5 6 12 Манчестер Юнайтед 5 5 13 Ноттингем Форест 5 5 14 Сандерленд 5 4 15 Кристал Пэлас 5 4 16 Астон Вилла 5 4 17 Борнмут 5 3 18 Зона вылета Ковентри Сити 5 3 19 Зона вылета Фулхэм 5 2 20 Зона вылета Тоттенхэм Хотспур 5 2