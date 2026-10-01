22:10 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Арсенал - Лидс Юнайтед 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
10 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Арсенал
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
3 Испания зщ Кристьян Москера
10 Англия пз Эберечи Эзе
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
1 Англия вр Джеймс Траффорд
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
5 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
24 Англия пз Джеймс Джастин
2 Англия пз Джейден Богл
18 Германия пз Антон Стах
4 Уэльс пз Итан Ампаду
22 Япония пз Ао Танака
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Лидс Юнайтед0 : 4Арсенал
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Арсенал5 : 0Лидс Юнайтед
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал4 : 1Лидс Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Арсенал
08.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал2 : 1Лидс Юнайтед
18.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Лидс Юнайтед1 : 4Арсенал
26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0Лидс Юнайтед
14.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Арсенал4 : 2Лидс Юнайтед
22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Арсенал
06.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед59
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Арсенал
100%
Ничья
0%
Лидс Юнайтед
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close