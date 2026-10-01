Арсенал - Лидс Юнайтед 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
10 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
Главные тренеры
|Микель Артета
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 0
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|18.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 4
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|06.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
Кто победит?
2 голосов болельщиков