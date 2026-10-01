Барселона - Хетафе 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354 10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Барселона Барселона Хетафе Хетафе 1 вр Жоан Гарсия 18 зщ Херард Мартин 5 зщ Пау Кубарси 2 зщ Жоау Канселу 16 пз Родри 8 пз Педри 10 пз Ламин Ямаль 7 пз Фермин Лопес 14 пз Карим Адейеми 12 пз Хави Эспарт 9 нп Габриэл Жезус 13 вр Давид Сория 21 зщ Андрес Гарсия 2 зщ Джене 24 зщ Саид Ромеро 22 зщ Хоан Мохика 8 зщ Неманья Гудель 11 пз Рамон Терратс 16 пз Франчо Серрано 23 пз Орель Мангала 20 нп Иван Асон 19 нп Энес Унал Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Хосе Бордалас История личных встреч 25.04.2026 Испания — Примера 32-й тур 0 : 2 21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 3 : 0 18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 1 25.09.2024 Испания — Примера 7-й тур 1 : 0 24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 4 : 0 13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 0 16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур 0 : 0 22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур 1 : 0 15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур 0 : 0 29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур 2 : 1 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Примеры: «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 7 21 2 Лига чемпионов Атлетико М 7 16 3 Лига чемпионов Бетис 7 16 4 Лига чемпионов Реал Мадрид 7 15 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Алавес 7 11 7 Депортиво 7 10 8 Реал Сосьедад 7 10 9 Осасуна 7 8 10 Райо Вальекано 7 8 11 Вильярреал 7 8 12 Атлетик Б 6 8 13 Хетафе 7 8 14 Сельта 7 7 15 Эспаньол 7 7 16 Расинг 7 7 17 Леванте 6 5 18 Зона вылета Эльче 7 5 19 Зона вылета Валенсия 7 4 20 Зона вылета Малага 7 3