Барселона - Хетафе 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Барселона
Барселона
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|7
|пз
|Фермин Лопес
|14
|пз
|Карим Адейеми
|12
|пз
|Хави Эспарт
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|2
|зщ
|Джене
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|11
|пз
|Рамон Терратс
|16
|пз
|Франчо Серрано
|23
|пз
|Орель Мангала
|20
|нп
|Иван Асон
|19
|нп
|Энес Унал
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|25.04.2026
|Испания — Примера
|32-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Примеры: «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Вильярреал
|7
|8
|12
|Атлетик Б
|6
|8
|13
|Хетафе
|7
|8
|14
|Сельта
|7
|7
|15
|Эспаньол
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|7
|3
Кто победит?
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