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Барселона - Хетафе 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Барселона
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Барселона
Барселона
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Жоан Гарсия
18 Испания зщ Херард Мартин
5 Испания зщ Пау Кубарси
2 Португалия зщ Жоау Канселу
16 Испания пз Родри
8 Испания пз Педри
10 Испания пз Ламин Ямаль
7 Испания пз Фермин Лопес
14 Германия пз Карим Адейеми
12 Испания пз Хави Эспарт
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Андрес Гарсия
2 Того зщ Джене
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
8 Сербия зщ Неманья Гудель
11 Испания пз Рамон Терратс
16 Испания пз Франчо Серрано
23 Бельгия пз Орель Мангала
20 Испания нп Иван Асон
19 Турция нп Энес Унал
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
25.04.2026 Испания — Примера 32-й тур Хетафе0 : 2Барселона
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Барселона3 : 0Хетафе
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Хетафе1 : 1Барселона
25.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Барселона1 : 0Хетафе
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0Хетафе
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Хетафе0 : 0Барселона
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Хетафе0 : 0Барселона
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Барселона1 : 0Хетафе
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Хетафе0 : 0Барселона
29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Барселона2 : 1Хетафе
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Примеры: «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Осасуна78
10 Райо Вальекано78
11 Вильярреал78
12 Атлетик Б68
13 Хетафе78
14 Сельта77
15 Эспаньол77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Валенсия74
20
Зона вылета
Малага73
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Барселона
67%
Ничья
0%
Хетафе
33%

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