Хоффенхайм - Гамбург 10 Октября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Гамбург
Гамбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|28
|зщ
|Коки Матида
|39
|зщ
|Матс Ротс
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|14
|нп
|Адам Дагим
|20
|нп
|Бамбазе Конте
|11
|нп
|Фисник Аслани
|19
|нп
|Тим Лемперле
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|24
|зщ
|Николас Капальдо
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|20
|пз
|Фабиу Виейра
|5
|пз
|Мартен Аделин
|18
|пз
|Бейкери Джатта
|15
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|25.04.2026
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|26.11.2017
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 0
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|20.11.2016
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|19.03.2016
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|23.10.2015
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|14.03.2015
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 0
|19.10.2014
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Байер
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Майнц
|4
|7
|7
|Эльферсберг
|4
|7
|8
|Вердер
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
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