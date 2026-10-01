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Хоффенхайм - Гамбург 10 Октября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Хоффенхайм
Гамбург

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Гамбург
Гамбург
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
5ТурциязщОзан Кабак
28ЯпониязщКоки Матида
39НидерландызщМатс Ротс
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
14ДаниянпАдам Дагим
20ГерманиянпБамбазе Конте
11КосовонпФисник Аслани
19ГерманиянпТим Лемперле
1ПортугалияврДаниэл Хойер
24АргентиназщНиколас Капальдо
23ГерманиязщДжордан Торунарига
33БельгиязщСебастиан Борнау
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
21ГерманияпзНиколай Ремберг
3НорвегияпзДавид Мёллер Вольфе
20ПортугалияпзФабиу Виейра
5ФранцияпзМартен Аделин
18ГамбияпзБейкери Джатта
15ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
25.04.2026Германия — Бундеслига31-й турГамбург1 : 2Хоффенхайм
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турХоффенхайм4 : 1Гамбург
14.04.2018Германия - Бундеслига30-й турХоффенхайм2 : 0Гамбург
26.11.2017Германия - Бундеслига13-й турГамбург3 : 0Хоффенхайм
08.04.2017Германия - Бундеслига28-й турГамбург2 : 1Хоффенхайм
20.11.2016Германия - Бундеслига11-й турХоффенхайм2 : 2Гамбург
19.03.2016Германия - Бундеслига27-й турГамбург1 : 3Хоффенхайм
23.10.2015Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм0 : 1Гамбург
14.03.2015Германия - Бундеслига25-й турХоффенхайм3 : 0Гамбург
19.10.2014Германия - Бундеслига8-й турГамбург1 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д412
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Байер47
6
Лига конференций
Майнц47
7 Эльферсберг47
8 Вердер47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хоффенхайм
0%
Ничья
0%
Гамбург
0%

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