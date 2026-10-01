22:13 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

ПСЖ - Ле-Ман 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
ПСЖ
Ле-Ман

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ле-Ман
Ле-Ман
39РоссияврМатвей Сафонов
5Бразилиязщ Маркиньос
2МароккозщАшраф Хакими
6УкраиназщИлья Забарный
21ФранциязщЛукас Эрнандес
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
4БразилияпзЛукас Бералдо
14ФранциянпДезире Дуэ
11ФранциянпМагнес Аклиуш
22БельгиянпМика Годтс
98ФранцияврНиколя Косик
17ФранциязщСамюэль Йоху
5ФранциязщАроль Войе
26ФранциязщРайан Бамба
15ФранциязщNoa Boisse
29ФранцияпзLucas Bretelle
11ФранцияпзAdil Bourabaa
76АлжирпзЯссер Ларуси
13СенегалпзХабиб Диалло
10ФранциянпJean Vercruysse
25СенегалнпДам Гейе
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
04.02.2025Кубок Франции1/8 финалаЛе-Ман0 : 2ПСЖ
14.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиПСЖ4 : 0Ле-Ман
18.12.2019Франция - Кубок лиги1/8 финалаЛе-Ман1 : 4ПСЖ
02.03.2011Кубок Франции1/4 финалаПСЖ2 : 0 ДВЛе-Ман
08.05.2010Франция - Лига 137-й турЛе-Ман1 : 0ПСЖ
15.08.2009Франция - Лига 12-й турПСЖ3 : 1Ле-Ман
13.05.2009Франция - Лига 135-й турЛе-Ман0 : 1ПСЖ
07.12.2008Франция - Лига 117-й турПСЖ3 : 1Ле-Ман
09.02.2008Франция - Лига 124-й турПСЖ0 : 0Ле-Ман
29.08.2007Франция - Лига 16-й турЛе-Ман0 : 2ПСЖ
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Ле-Ман». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион511
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Анже57
8 Страсбург57
9 Ле-Ман56
10 Осер56
11 Брест55
12 Лорьян55
13 Тулуза55
14 Ницца55
15 Ланс54
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
2 голосов болельщиков
ПСЖ
100%
Ничья
0%
Ле-Ман
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close