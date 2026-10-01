ПСЖ - Ле-Ман 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ле-Ман
Ле-Ман
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|6
|зщ
|Илья Забарный
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|4
|пз
|Лукас Бералдо
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
|22
|нп
|Мика Годтс
|98
|вр
|Николя Косик
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|5
|зщ
|Ароль Войе
|26
|зщ
|Райан Бамба
|15
|зщ
|Noa Boisse
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|11
|пз
|Adil Bourabaa
|76
|пз
|Яссер Ларуси
|13
|пз
|Хабиб Диалло
|10
|нп
|Jean Vercruysse
|25
|нп
|Дам Гейе
Главные тренеры
|Луис Энрике
История личных встреч
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|14.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 4
|02.03.2011
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 0 ДВ
|08.05.2010
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 0
|15.08.2009
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|13.05.2009
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 1
|07.12.2008
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|09.02.2008
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|29.08.2007
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Ле-Ман». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Анже
|5
|7
|8
|Страсбург
|5
|7
|9
|Ле-Ман
|5
|6
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Брест
|5
|5
|12
|Лорьян
|5
|5
|13
|Тулуза
|5
|5
|14
|Ницца
|5
|5
|15
|Ланс
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
Кто победит?
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