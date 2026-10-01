ПСЖ - Ле-Ман 10 Октября прямая трансляция

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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Ле-Ман». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.