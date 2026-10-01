Брест - Анже 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Брест
Брест
Анже
Анже
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|9
|пз
|Пате Мбуп
|10
|нп
|Джовани Версини
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Харуна Джибирин
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|9
|нп
|Проспер Питер
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
История личных встреч
|17.05.2026
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Анже
|5
|7
|8
|Страсбург
|5
|7
|9
|Ле-Ман
|5
|6
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Брест
|5
|5
|12
|Лорьян
|5
|5
|13
|Тулуза
|5
|5
|14
|Ницца
|5
|5
|15
|Ланс
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков