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Брест - Анже 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Брест
Анже

Стартовый состав
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Составы команд
Брест
Брест
Анже
Анже
1НорвегияврЭгиль Сельвик
70ФранциязщКенни Лала
4ФранциязщГотье Льорис
2ФранциязщБрэдли Локо
29ФранцияпзЛука Тусар
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
23МалипзКамори Думбия
9СенегалпзПате Мбуп
10ФранциянпДжовани Версини
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
1ПортугалияврАнтони Лопеш
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
2ГаитипзКарлан Аркюс
17ФранцияпзJoseph Kalulu
14МароккопзЯссин Белькдим
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
11КамеруннпХаруна Джибирин
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
9ФранциянпПроспер Питер
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
История личных встреч
17.05.2026Франция — Лига 134-й турБрест1 : 1Анже
28.09.2025Франция — Лига 16-й турАнже0 : 2Брест
09.03.2025Франция — Лига 125-й турБрест2 : 0Анже
05.01.2025Франция — Лига 116-й турАнже2 : 0Брест
06.01.2024Кубок Франции1/32 финалаБрест1 : 0Анже
29.01.2023Франция - Лига 120-й турБрест4 : 0Анже
21.08.2022Франция - Лига 13-й турАнже1 : 3Брест
20.03.2022Франция - Лига 129-й турАнже1 : 0Брест
12.09.2021Франция - Лига 15-й турБрест1 : 1Анже
21.03.2021Франция - Лига 130-й турБрест0 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион511
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Анже57
8 Страсбург57
9 Ле-Ман56
10 Осер56
11 Брест55
12 Лорьян55
13 Тулуза55
14 Ницца55
15 Ланс54
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брест
0%
Ничья
0%
Анже
0%

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