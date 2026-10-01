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Монако - Тулуза 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Монако
Тулуза

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Монако
Монако
Тулуза
Тулуза
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
15АнглиязщЭрик Дайер
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
8СенегалпзЛамин Камара
49ФранцияпзИлан Туре
7ФранциянпМатис Детурбе
11ФранциянпМаттис Аблин
9СШАнпФоларин Балогун
31ИспаниянпАнсу Фати
16ФранцияврГийом Рест
5ФранциязщСени Кумбасса
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
94ФранциязщIsmail Diallo
6ФранцияпзАлексис Восса
8ДанияпзТомас Йёргенсен
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
31ГерманияпзНиклас Шмидт
37ФранциянпИльяс Азизи
20ДаниянпКаспер Тенгстедт
9АргентинанпСантьяго Идальго
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
ДанияЙенс Бертел Аску
История личных встреч
25.04.2026Франция — Лига 131-й турТулуза2 : 2Монако
25.10.2025Франция — Лига 19-й турМонако1 : 0Тулуза
07.03.2025Франция — Лига 125-й турТулуза1 : 1Монако
07.12.2024Франция — Лига 114-й турМонако2 : 0Тулуза
18.02.2024Франция - Лига 122-й турМонако1 : 2Тулуза
20.12.2023Франция - Лига 117-й турТулуза1 : 2Монако
03.06.2023Франция - Лига 138-й турМонако1 : 2Тулуза
06.11.2022Франция - Лига 114-й турТулуза0 : 2Монако
04.12.2019Франция - Лига 116-й турТулуза1 : 2Монако
02.02.2019Франция - Лига 123-й турМонако2 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион511
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Анже57
8 Страсбург57
9 Ле-Ман56
10 Осер56
11 Брест55
12 Лорьян55
13 Тулуза55
14 Ницца55
15 Ланс54
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Монако
0%
Ничья
0%
Тулуза
0%

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