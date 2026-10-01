Монако - Тулуза 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Монако
Монако
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|8
|пз
|Ламин Камара
|49
|пз
|Илан Туре
|7
|нп
|Матис Детурбе
|11
|нп
|Маттис Аблин
|9
|нп
|Фоларин Балогун
|31
|нп
|Ансу Фати
|16
|вр
|Гийом Рест
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
|12
|зщ
|Christ Tape
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|6
|пз
|Алексис Восса
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|31
|пз
|Никлас Шмидт
|37
|нп
|Ильяс Азизи
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
Главные тренеры
|Филипе Луис
|Йенс Бертел Аску
История личных встреч
|25.04.2026
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Анже
|5
|7
|8
|Страсбург
|5
|7
|9
|Ле-Ман
|5
|6
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Брест
|5
|5
|12
|Лорьян
|5
|5
|13
|Тулуза
|5
|5
|14
|Ницца
|5
|5
|15
|Ланс
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
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