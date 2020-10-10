Фортуна - Твенте 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500 10 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 8-й тур Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Фортуна Ситтард-Гелен Твенте Энсхеде 31 вр Маттейс Брандерхорст 12 зщ Иву Пинту 3 зщ Родриго Гут 28 зщ Джастин Хубнер 8 зщ Яспер Дахлаус 23 пз Филипп Бриттейн 20 пз Эдуар Мишю 22 пз Шайло 'т Занд 52 пз Мохаммед Ихаттарен 10 пз Оле тер Хар Ромени 9 нп Антони Дескотт 1 вр Ларс Уннерсталл 28 зщ Барт ван Рой 38 зщ Макс Брюнс 3 зщ Робин Проппер 4 зщ Руд Нейстад 6 пз Рамиз Зерруки 8 пз Дауда Вайдман 17 пз Filip Thorvaldsen 10 пз Юнес Таха 27 нп Сондре Эрьясетер 9 нп Ваут Вегорст Главные тренеры Данни Бёйс Джон ван ден Бром История личных встреч 21.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 1 : 2 26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 3 : 2 05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 1 : 1 23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур 1 : 2 06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 0 08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 0 : 3 11.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 0 : 3 14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 3 : 0 07.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 2 14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов АЗ Алкмар 7 19 2 Лига чемпионов Фейеноорд 7 17 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 7 16 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 7 16 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 7 14 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 7 13 7 Плей-офф Лиги конференций Эксельсиор 7 11 8 Гронинген 7 11 9 Гоу Эхед Иглс 7 10 10 Херенвен 7 9 11 НЕК Неймеген 7 8 12 Спарта 7 5 13 Телстар 7 5 14 Камбюр 7 5 15 Утрехт 7 5 16 Стыковая зона ПЕК Зволле 7 4 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 7 2 18 Зона вылета Виллем II 7 2