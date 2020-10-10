Фортуна - Твенте 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
10 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Твенте
Энсхеде
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|3
|зщ
|Родриго Гут
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|10
|пз
|Оле тер Хар Ромени
|9
|нп
|Антони Дескотт
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
|17
|пз
|Filip Thorvaldsen
|10
|пз
|Юнес Таха
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|9
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|21.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 2
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|11.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|17
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|14
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|7
|11
|8
|Гронинген
|7
|11
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Херенвен
|7
|9
|11
|НЕК Неймеген
|7
|8
|12
|Спарта
|7
|5
|13
|Телстар
|7
|5
|14
|Камбюр
|7
|5
|15
|Утрехт
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|7
|2
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