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Фортуна - Твенте 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
10 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Фортуна
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Твенте
Энсхеде
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
3 Бразилия зщ Родриго Гут
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
20 Франция пз Эдуар Мишю
22 Нидерланды пз Шайло 'т Занд
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
10 Индонезия пз Оле тер Хар Ромени
9 Бельгия нп Антони Дескотт
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
4 Нидерланды зщ Руд Нейстад
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Франция пз Дауда Вайдман
17 Норвегия пз Filip Thorvaldsen
10 Марокко пз Юнес Таха
27 Норвегия нп Сондре Эрьясетер
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
21.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна1 : 2Твенте
26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте3 : 2Фортуна
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте1 : 1Фортуна
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фортуна1 : 2Твенте
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Твенте2 : 0Фортуна
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна0 : 3Твенте
11.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна0 : 3Твенте
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте3 : 0Фортуна
07.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте1 : 2Фортуна
14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фортуна2 : 1Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
2
Лига чемпионов
Фейеноорд717
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен716
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен79
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фортуна
0%
Ничья
0%
Твенте
0%

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