22:15 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Минск - Торпедо-БелАЗ 10 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
10 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Минск
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Минск
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
23.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Минск
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Минск
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Минск1 : 5Торпедо-БелАЗ
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Минск
03.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Минск1 : 2Торпедо-БелАЗ
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Минск
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск1 : 0Торпедо-БелАЗ
19.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск1 : 0Торпедо-БелАЗ
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Минск0 : 2Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2143
4 Динамо-Брест2340
5 Гомель2339
6 Неман2237
7 Витебск2336
8 Минск2334
9 Торпедо-БелАЗ2227
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2325
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2218
15
Зона вылета
Днепр М2316
16
Зона вылета
Нафтан2314
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Минск
0%
Ничья
0%
Торпедо-БелАЗ
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close