Минск - Торпедо-БелАЗ 10 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000 10 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 24-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Минск Минск Торпедо-БелАЗ Жодино История личных встреч 23.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 3 : 0 02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 1 14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 1 : 5 20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 2 03.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур 1 : 2 25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 1 : 0 01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0 19.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 1 09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 0 11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ислочь 22 45 2 Лига конференций МЛ Витебск 21 44 3 Лига конференций Динамо Мн 21 43 4 Динамо-Брест 23 40 5 Гомель 23 39 6 Неман 22 37 7 Витебск 23 36 8 Минск 23 34 9 Торпедо-БелАЗ 22 27 10 Славия-Мозырь 22 25 11 Барановичи 23 25 12 Арсенал Дз 23 23 13 Белшина 22 21 14 Стыковая зона БАТЭ 22 18 15 Зона вылета Днепр М 23 16 16 Зона вылета Нафтан 23 14