БАТЭ - Славия-Мозырь 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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на матч
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Славия-Мозырь
Мозырь
Главные тренеры
|Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
|24.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|29.04.2026
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|15.04.2026
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|09.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|20.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3
|17.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|22
|45
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|21
|44
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|21
|43
|4
|Динамо-Брест
|23
|40
|5
|Гомель
|23
|39
|6
|Неман
|22
|37
|7
|Витебск
|23
|36
|8
|Минск
|23
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|22
|27
|10
|Славия-Мозырь
|22
|25
|11
|Барановичи
|23
|25
|12
|Арсенал Дз
|23
|23
|13
|Белшина
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|22
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|23
|16
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|23
|14
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