БАТЭ - Славия-Мозырь 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126 10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 24-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд БАТЭ Борисов Славия-Мозырь Мозырь Главные тренеры Виталий Васильевич Рогожкин История личных встреч 24.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 1 : 1 29.04.2026 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0 15.04.2026 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1 09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 1 20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 1 : 1 05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 3 17.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 1 : 0 21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 2 24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1 07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 4 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ислочь 22 45 2 Лига конференций МЛ Витебск 21 44 3 Лига конференций Динамо Мн 21 43 4 Динамо-Брест 23 40 5 Гомель 23 39 6 Неман 22 37 7 Витебск 23 36 8 Минск 23 34 9 Торпедо-БелАЗ 22 27 10 Славия-Мозырь 22 25 11 Барановичи 23 25 12 Арсенал Дз 23 23 13 Белшина 22 21 14 Стыковая зона БАТЭ 22 18 15 Зона вылета Днепр М 23 16 16 Зона вылета Нафтан 23 14