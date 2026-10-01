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БАТЭ - Славия-Мозырь 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
БАТЭ
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
БАТЭ
Борисов
Славия-Мозырь
Мозырь
Главные тренеры
Беларусь Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
24.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 1БАТЭ
29.04.2026 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ2 : 0Славия-Мозырь
15.04.2026 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Славия-Мозырь0 : 1БАТЭ
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 1БАТЭ
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь2 : 3БАТЭ
17.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур БАТЭ1 : 0Славия-Мозырь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 2БАТЭ
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ4 : 0Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2143
4 Динамо-Брест2340
5 Гомель2339
6 Неман2237
7 Витебск2336
8 Минск2334
9 Торпедо-БелАЗ2227
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2325
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2218
15
Зона вылета
Днепр М2316
16
Зона вылета
Нафтан2314
Кто победит?
0 голосов болельщиков
БАТЭ
0%
Ничья
0%
Славия-Мозырь
0%

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