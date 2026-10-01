Неман - Барановичи 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000 10 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 24-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Неман Гродно Барановичи Барановичи История личных встреч 24.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 1 : 2 28.06.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ислочь 22 45 2 Лига конференций МЛ Витебск 21 44 3 Лига конференций Динамо Мн 21 43 4 Динамо-Брест 23 40 5 Гомель 23 39 6 Неман 22 37 7 Витебск 23 36 8 Минск 23 34 9 Торпедо-БелАЗ 22 27 10 Славия-Мозырь 22 25 11 Барановичи 23 25 12 Арсенал Дз 23 23 13 Белшина 22 21 14 Стыковая зона БАТЭ 22 18 15 Зона вылета Днепр М 23 16 16 Зона вылета Нафтан 23 14