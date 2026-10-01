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Неман - Барановичи 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
10 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Неман
Барановичи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Неман
Гродно
Барановичи
Барановичи
История личных встреч
24.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Барановичи1 : 2Неман
28.06.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Барановичи0 : 2Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2143
4 Динамо-Брест2340
5 Гомель2339
6 Неман2237
7 Витебск2336
8 Минск2334
9 Торпедо-БелАЗ2227
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2325
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2218
15
Зона вылета
Днепр М2316
16
Зона вылета
Нафтан2314
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Неман
0%
Ничья
0%
Барановичи
0%

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