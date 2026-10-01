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Елимай - Актобе 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 28-й тур
Елимай
Актобе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Елимай
Семей
Актобе
Актобе
История личных встреч
21.03.2026 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Актобе1 : 4Елимай
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Елимай2 : 1Актобе
11.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Актобе1 : 0Елимай
31.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Актобе1 : 3Елимай
16.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Елимай2 : 2Актобе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2661
2
Лига конференций
Кайрат2657
3
Лига конференций
Астана2548
4 Окжетпес2645
5 Актобе2642
6 Елимай2538
7 Тобол2634
8 Женис2632
9 Улытау2632
10 Каспий2629
11 Иртыш П2526
12 Кызыл-Жар2625
13 Кайсар2624
14 Атырау2523
15
Зона вылета
Алтай2623
16
Зона вылета
Жетысу2622
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Елимай
0%
Ничья
0%
Актобе
0%

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